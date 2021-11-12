За ускоренное развитие: новый Генплан приняли жители Фокино

В Фокино завершились слушания по поводу формирования нового Генплана города. Изменения коснутся также посёлков Дунай и Путятина. Корректировки позволят городскому округу стать одним из драйверов развития всего Приморья.

В начале финального дня слушаний глава Фокино Александр Баранов обратил внимание присутствующих — неравнодушных горожан и журналистов — что изменения призваны улучшить условия жизни на территории. «За последние годы доход города у нас сократился. Многие работают на сопредельных территориях и из-за этого база наших доходов значительно уменьшилась. И для улучшения нашей же жизни и проходят такие слушания. Это накладывает на нас ответственность за дальнейшее развитие города. На повестке — внесённые изменения в генплан, который согласован правительством Приморского края и министерством экономического развития Российской Федерации», — сказал Баранов. К примеру, множество земельных участков перевели в озеленённые территории общего пользования, что позволит обустроить в Фокино и близлежащих населённых пунктах парки, скверы, бульвары. Ряд территорий в Дунае получили статус рекреационных. Это значит, что в Приморье появится новая точка притяжения — туристский район, который будет привлекать как самих приморцев, так и жителей близлежащих регионов. Хотя формально в повестке этого пункта не было, одной из тем обсуждения стали планы по возведению в Дунае нового терминала по перевалке грузов. Появление такого крупного предприятия имеет большое значение для Фокино и его жителей. Ведь это не только новые рабочие места, но и приток налоговых поступлений в муниципалитет, которые можно будет направить на развитие социальной сферы, ремонт и строительство дорог, медицину. У проекта уже есть частный инвестор — ООО «Морской порт «Коулстар». Объём вложений составит почти 60 миллиардов рублей. Название для предприятия выбрали весьма лиричное — морской порт «Аврора». Интересно, что «Коулстар» намерена за свой счёт обучать жителей Фокино профильным специальностям, которые пригодятся на будущем терминале. Это делается для того, чтобы получить работу на передовом производстве могли, в первую очередь, сами фокинцы. Со слов представителей компании-инвестора, при возведении и эксплуатации терминала будут использоваться самые современные технологии. Само собой, никакой речи о загрязнении окружающей среды идти не может: за соблюдением норм будут следить и профильные органы, и сам инвестор. Не оставили без внимания проект и в краевом правительстве. Каждый шаг по реализации инициативы согласовывается в «высоких кабинетах». В итоге, более половины участников слушаний проголосовали за новый Генплан, а значит — отдали свой голос за уверенное и стремительное развитие родного Фокино.

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