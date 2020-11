Гордуму снова ждет ротация, но без выборов

Дума Владивостока на очередном заседании 5 декабря досрочно прекратила полномочия одного из депутатов фракции КПРФ

Дума Владивостока на очередном заседании 5 декабря досрочно прекратила полномочия одного из депутатов фракции КПРФ - Александра ГЛЕБОВА. Основанием для принятия такого решения стало собственное желание парламентария, который, по некоторым данным, планирует сменить место жительства. Поскольку Александр Глебов был избран в гордуму по списку КПРФ, проведения дополнительных выборов для замещения вакантного мандата не потребуется, а «красная» фракция сохранит свою численность в 10 человек. Решение по поводу того, кто займет освободившееся кресло, должна принять городская организация КПРФ, возглавляемая депутатом ЗС ПК Артемом САМСОНОВЫМ. Однако выбор потенциальных депутатов заметно ограничен. По итогам выборов в Думу Владивостока в сентябре 2017 года Александр Глебов (кандидат №2 в территориальной группе №13 списка КПРФ) получил мандат благодаря тому, что №1 той же группы кандидатов, Александр ШУКЕВИЧ, победил еще и в одномандатном округе. Поэтому нового депутата необходимо выбрать из другой группы списка. Однако ряд групп возглавляли краевые депутаты, а кроме того, в списке было достаточно много людей, связанных с бизнес-структурами Андрея ИЩЕНКО, исключенного из КПРФ в начале ноября. То есть список-2017 не отражает текущий расклад сил в городском отделении партии. Добавим, что коммунисты по-прежнему продолжают бойкотировать заседания Думы Владивостока и ее комитетов – что, однако, пока не помешало принятию того или иного решения. «Красные» протестуют против нежелания парламентского большинства проголосовать за включение своего однопартийца Сергея КУЩЕНКО, избранного на довыборах по округу №9 в сентябре, в комитет по социальной политике и делам ветеранов. Кстати, с уходом Александра Глебова, работавшего в бюджетном комитете, у оппозиции появляется альтернатива и для Кущенко. На фото: Александр Глебов. Фото - Дума Владивостока Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter