Рейтинг лучших политтехнологов России составили эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК). Двадцать девятое место в нем занял руководителя Агентства политического права и управления Алексея Васильева

Рейтинг составлен по заказу Экспертного института социальных исследований. По словам экспертов, повышенный интерес к политтехнологам вызван предстоящими выборами в Госдуму VIII созыва, поскольку именно они занимаются организацией и ведением политических кампаний. Алексей Васильев занял 20 место в рейтинге. По мнению самого руководителя Агентства политического права и управления, составление рейтингов в такой отрасли, как политтехнологии, является неблагодарным занятием, поскольку каждый включенный в них — уважаемый специалист. Он заявил, что при составлении рейтингов оценивается активность в средствах массовой информации, но при этом не все достойные политики являются медийными людьми

