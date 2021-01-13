Алексей Васильев вошел в рейтинг лучших политтехнологов России

Алексей Васильев занял 20 место в рейтинге. По мнению самого руководителя Агентства политического права и управления, составление рейтингов в такой отрасли, как политтехнологии, является неблагодарным занятием, поскольку каждый включенный в них — уважаемый специалист. Он заявил, что при составлении рейтингов оценивается активность в средствах массовой информации, но при этом не все достойные политики являются медийными людьми