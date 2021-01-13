Алексей Васильев вошел в рейтинг лучших политтехнологов России

Алексей Васильев вошел в рейтинг лучших политтехнологов России

Сегодня, 16:57ПолитикаPhoto: Медиахолдинг1Mi
Рейтинг лучших политтехнологов России составили эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК). Двадцать девятое место в нем занял руководителя Агентства политического права и управления Алексея Васильева

Рейтинг составлен по заказу Экспертного института социальных исследований. По словам экспертов, повышенный интерес к политтехнологам вызван предстоящими выборами в Госдуму VIII созыва, поскольку именно они занимаются организацией и ведением политических кампаний.

Алексей Васильев занял 20 место в рейтинге. По мнению самого руководителя Агентства политического права и управления, составление рейтингов в такой отрасли, как политтехнологии, является неблагодарным занятием, поскольку каждый включенный в них — уважаемый специалист. Он заявил, что при составлении рейтингов оценивается активность в средствах массовой информации, но при этом не все достойные политики являются медийными людьми

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