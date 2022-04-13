Александр Лукашенко: Владимир Путин очень гордится островом Русским

Александр Лукашенко: Владимир Путин очень гордится островом Русским
Александр Лукашенко: Владимир Путин очень гордится островом Русским
Сегодня, 17:55ПолитикаФото: Восток-Медиа
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, какие темы обсуждал с президентом России Владимиром Путиным во время встречи в Амурской области, которая состоялась 12 апреля.

Сегодня, 13 апреля, в Приморье прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Перед поездкой на остров Русский, где он давно хотел побывать по рекомендации Владимира Путина, в доме переговоров на Седанке состоялась встреча двух делегаций, передаёт Восток-Медиа.

— Я сказал, что мне выпала удача — побывать на краю единого нашего Отечества. Мы вчера говорили о вас со старшим братом, — обратился к главе Приморского края белорусский лидер.

Александр Григорьевич также рассказал, что Владимир Владимирович неоднократно ему советовал побывать на острове Русском.

— Вчера эту историю рассказывал в деталях. Есть знаковые объекты путинского периода, я называю их памятниками. Путин очень гордится островом Русским… Я говорю Путину: ты молодец, что не бросил Дальний Восток. Вы попали в точку внимания президента России. Он уделяет особое внимание развитию вашего края, — добавил Лукашенко.

Нынешний визит главы Республики Беларусь в Приморье — второй в его жизни. Важный гость дальневосточной столицы очень рад, что Белоруссия будет прирастать к Приморью в экономическом плане.

Ранее «Восток-Медиа» писал о том, что самолёт белорусского лидера приземлился в аэропорту Владивостока в ночь на среду, 13 апреля. Его встречали глава региона и мэр столицы ДФО. Долгожданному гостю преподнесли каравай в форме краба. Уже сегодня днём состоялись переговоры приморской и белорусской делегаций. Выяснилось, что в состав делегации из Республики Беларусь попала даже личная собака Александра Григорьевича — белый шпиц по кличке Умка.

Стало известно, что после встречи в Доме переговоров, делегация Республики Беларусь во главе с Александром Лукашенко отправились на остров Русский.

Сюжеты:
Приморье
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ПриморьеБелоруссия
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