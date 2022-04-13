Александр Лукашенко: Владимир Путин очень гордится островом Русским

Ранее «Восток-Медиа» писал о том, что самолёт белорусского лидера приземлился в аэропорту Владивостока в ночь на среду, 13 апреля. Его встречали глава региона и мэр столицы ДФО. Долгожданному гостю преподнесли каравай в форме краба. Уже сегодня днём состоялись переговоры приморской и белорусской делегаций. Выяснилось, что в состав делегации из Республики Беларусь попала даже личная собака Александра Григорьевича — белый шпиц по кличке Умка.