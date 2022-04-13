Дальневосточный «квадрат» остаётся самым дорогим в РФ

Минстрой России приказом № 215/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на II квартал 2022 года» от 29 марта 2022 года зафиксировал новое её повышение.

При этом ДФО по-прежнему лидирует по средней стоимости «квадрата» — 105 513 рублей, далеко опережая другие федеральные округа. Второе место у Северо-Западного ФО с ценой 78 257 рублей, Центральный ФО — 74 823 рубля, Южный ФО — 72 198 рублей, Сибирский ФО — 71 757 рублей, Уральский ФО — 70 168 рублей, Приволжский ФО — 63 975 рублей и самый дешевый «квадрат» Северо-Кавказском ФО — 47 933 рубля. То есть, дальневосточное жилье сегодня официально остается дороже северокавказского более чем в два раза. По ДФО самый дорогой «квадрат» остается в Приморье — 122 177 рублей. Затем следует Сахалинская область — 116 744, Камчатка — 111 847, Якутия — 111 274, Хабаровский край — 110 014, Амурская область — 106 830, Магаданская область — 105 723, Еврейская АО и Чукотский АО — 105 513, Забайкалье — 88 297 и Бурятия — 76 711 рублей. Соответственно подорожание относительно 1-го квартала по Приморью составило — 4,95%, по Сахалину — 0,02%, Камчатке — 39,51%, Якутии — 4,54%, Хабаровскому краю — 2,93%, Амурской области — 5,82%, Магаданской области — 10,42%, Еврейской АО и Чукотскому АО — 7,96%, по Забайкалью — 2,55% и Бурятии — 9,01%. Дороже, чем в Приморье, средний «квадрат» по стране в Москве — 156 513 рублей и в Санкт-Петербурге — 162 963 рубля. «Квадрат» на Сахалине, Камчатке и в Якутии чуть дороже, чем в Московской области, а в Хабаровском крае — чуть поменьше. Соответственно в «пятерке» самых дорогих по «квадрату» регионов — три дальневосточных: Приморье, Сахалин и Камчатка. В своем комментарии к приказу в Минстрое отметили: «Напомним, что методика расчета стоимости 1 кв. метра для ДФО отличается от методики для остальных федеральных округов, поскольку стоимость устанавливается только по стоимости первичного рынка жилья». И напоминает, что устанавливаемая этой госструктурой рыночная стоимость «квадрата» жилья «служит для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета».

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