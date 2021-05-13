Во Владивостоке обсудят прозрачность предстоящих выборов

«Таким образом ни у кого не возникнет вопросов к честности процесса. К сожалению, и это без относительно проходящего в регионе, за последние годы доверие к самой процедуре выборов подорвано не всегда корректными действиями и заявлениями некоторых оппозиционных сил. Но такие высказывания опасны для самой страны, так как подрывают демократическую составляющую голосования», — говорит Андрей Кудисов.