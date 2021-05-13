Выбери меня: есть ли выбор у приморцев на праймериз

Праймериз «Единой России» выходит на финальную стадию: уже 14 мая завершится прием документов. А через две недели жителям края предстоит выбрать тех кандидатов, которые представят партию власти на выборах в сентябре 2021 года. Свое желание попробовать силы в предварительном голосовании обозначили более 60 человек.

Казалось бы, такое количество позволит априори обеспечить возможность конкурентного прохождение праймериз. Людям есть из кого выбрать. Однако одной из проблем может оказаться то, что еще до начала праймериз в СМИ прошло сообщение о том, что есть ряд согласованных кандидатов. Такая информация может подорвать доверие людей к самой процедуре праймериз. Более того, многие сильные игроки будут не готовы принять участие в предварительном голосовании, будучи уверенными в том, что уже все решено и нет ни малейшего смысла предпринимать какие-то шаги. Хотя, власть как раз и должна быть заинтересована в том, чтобы сделать ставку на тех, кто в дальнейшем сможет быть лоббистами интересов региона в Государственной Думе Депутатская работа — это постоянное взаимодействие с исполнительной властью и избирателями. Фактически, работая на создание законов, имеющих общефедеральное значение, представитель Приморья должен иметь в виду и интересы жителей региона. Выстроить такую линию работу могут далеко не все. По мнению приморского политолога Андрея Кудисова, больше всего шансов на плодотворную деятельность у того кандидата, который получает поддержку как снизу, так и сверху. Здесь необходим баланс: и хороший народный рейтинг, и одобрение элит и руководства региона, который представляет депутат. По мнению представителя экспертного сообщества, сейчас в праймериз набором необходимых компетенцией обладают не так много кандидатов, причём, в наиболее массовом по количеству участников праймериз, Владивостокском городском округе, такой кандидат только один. «Если рассматривать округа, то на большинстве складывается безальтернативная ситуация. Да, кандидатов достаточное количество, однако уже сейчас можно обозначить своего рода звезд, которые могут стать достойными представителями Приморья в нижней палате парламента. В частности, если мы говорим о Владивостокском округе, то я бы выделил Розу Чемерис. С моей точки зрения, это идеальный кандидат, в первую очередь, для власти, способный объединить элиты и быть полезной для губернатора Приморского края на федеральном уровне», — говорит политолог Андрей Кудисов. По мнению политолога Вячеслава Белякова, для поступательного развития Приморью нужны сильные лоббисты на федеральном уровне. Сейчас такой лоббист только один — это, непосредственно, губернатор Олег Кожемяко. «Если край в Государственной Думе будет представлять депутат, способный привлекать внимание федерального центра к решению накопившихся проблем и обсуждению путей прорывного развития территории, то жители и власти Приморья только выиграют», — уверен приморский политолог Вячеслав Беляков. Напомним, что в 62-й округ входят Владивосток, Уссурийск, Хасанский, Ханкайский, Октябрьский, Надеждинский районы. Оценивая дальнейшие шансы, политологи говорят, что уже летом, во время непосредственно кампании, кандидат сможет навязать реальную борьбу оппонентам на округе и с честью победить. «Активный старт кампании Чемерис, а также задействованный ею инструментарий наглядно показывает, что за ней стоит широкая коалиция элитных групп, готовых финансово и организационно поддержать её политические притязания. Это обеспечивает ей ресурс, необходимый для ведения качественной предвыборной кампании», — отмечает Сергей Гребенюк. По мнению экспертов, допуск по-настоящему сильных кандидатов, как та же Роза Чемерис, продемонстрирует способность власти мыслить на несколько ходов вперед и укрепит отношения регионального правительства с жителями региона.

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