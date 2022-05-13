День российского предпринимательства отпразднуют в столице Дальнего Востока

Становитесь частью активного бизнес сообщества! Приглашаем предприятия и организации к сотрудничеству в проекте День Российского Предпринимательства 2022!
Цель проекта - поддержка предприятий и организаций Приморья, общественных бизнес объединений, улучшение коммуникаций в предпринимательской сфере, установление эффективного взаимодействия бизнеса с представителями органов законодательной и исполнительной власти, формирование ответственного отношения предпринимателей к благотворительности.
Если вашему бизнесу нужна поддержка и продвижение! Если вы готовы выйти с предложениями и идеями, то
участвуйте в мероприятиях проекта:
26 мая. Торжественный Прием ко Дню российского Предпринимательства.
Принимаются заявки и любые предложения к участию в площадках:
24 мая. Стратегическая сессия: Деловой климат в Приморье. Актуальные вопросы. Задачи и пути решения. Подготовительная сессия к Торжественному приему ко Дню Российского Предпринимательства.
Принимаются предложения по изменению действующих нормативно правовых актов, направленные на улучшение бизнес климата в Приморском крае. Все предложения будут рассмотрены и направлены в исполнительные и законодательные органы власти.
Для участия необходима регистрация: https://leader-id.ru/events/282012
27-29 мая. Выставка «Импортозамещение в Приморье».
К участию приглашаются производители и поставщики, имеющие к предложению любые товары для Приморского рынка.
Цель: Помочь бизнесу Приморского края решить вопросы замещения санкционных товаров в условиях сложной логистики.
Предложения принимаются на почту: [email protected]