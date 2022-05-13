День российского предпринимательства отпразднуют в столице Дальнего Востока

День российского предпринимательства отпразднуют в столице Дальнего Востока
День российского предпринимательства отпразднуют в столице Дальнего Востока
13 мая, 17:26ПолитикаФото: предоставлено организаторами
Предпринимателей Приморского края ждут на необычном празднике. Организаторы предлагают присоединиться к институтам развития, предпринимательским бизнес объединениям, предприятиям и организациям Приморья!

Становитесь частью активного бизнес сообщества! Приглашаем предприятия и организации ​ к сотрудничеству в проекте ​ День Российского Предпринимательства 2022!

Цель проекта - поддержка предприятий и организаций​ Приморья, общественных бизнес объединений, улучшение коммуникаций в предпринимательской сфере, установление эффективного взаимодействия бизнеса с представителями органов законодательной и исполнительной власти, формирование ответственного отношения предпринимателей к благотворительности.

Если вашему бизнесу нужна поддержка и продвижение! Если вы готовы выйти с предложениями и идеями, то

участвуйте в мероприятиях проекта:

26 мая. Торжественный Прием ко Дню российского Предпринимательства.

Принимаются заявки и любые предложения к участию в площадках:

  • - Бизнес в Приморье - площадка для продвижения разноплановых Приморских предприятий,
  • - Перформанс «Уникальное Приморье» ​ - все самое новое и лучшее в творческом Приморском крае
  • - Бизнес- нетворкинг - ​ коммуникативная площадка, направленная на обмен мнениями, знакомство, продвижение в предпринимательской сфере
  • – Благотворительная часть - площадка для сбора средств, ​ в пользу программы, направленной на социальную реабилитацию детей и подростков из детских домов
  • - Гала ужин, развлекательная программа - площадка для продвижения индустрии развлечений

24 мая. Стратегическая сессия: Деловой климат в Приморье. Актуальные вопросы. Задачи и пути решения. Подготовительная сессия к Торжественному приему ко Дню Российского Предпринимательства.

Принимаются предложения по изменению действующих нормативно правовых актов, направленные на улучшение бизнес климата в Приморском крае. Все предложения будут рассмотрены и направлены в исполнительные и законодательные органы власти.

Для участия необходима регистрация: ​ https://leader-id.ru/events/282012

27-29 мая. Выставка «Импортозамещение в Приморье».

К участию приглашаются производители и поставщики, имеющие к предложению любые товары для Приморского рынка.

Цель: Помочь бизнесу Приморского края решить вопросы замещения санкционных товаров в условиях сложной логистики.

Предложения принимаются на почту:​ [email protected]

Сюжеты:
Приморский край
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БизнесДальний Восток
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