Депутаты Приморья одобрили законопроекты, направленные на поддержку участников спецоперации на Украине

Депутаты Приморья одобрили законопроекты, направленные на поддержку участников спецоперации на Украине

Депутаты Приморья одобрили законопроекты, направленные на поддержку участников спецоперации на Украине

Вчера, 17:32
Политика
Фото: http://www.zspk.gov.ru
В Приморье депутаты ЗСПК единогласно поддержали три законопроекта, устанавливающие меры социальной поддержки для членов семей и детей военнослужащих, добровольцев, погибших или ставших инвалидами в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

Как уже сообщал «Золотой Рог», 13 мая краевые парламентарии собрались на внеочередное заседание, чтобы обсудить законопроекты, направленные на поддержку участников спецоперации на Украине и их семей. Инициативы регионального отделения партии «Единая Россия» были внесены в повестку заседания по предложению губернатора Приморья Олега Кожемяко.

В телеграм-канале Приморского парламента сообщается, что Олег Кожемяко принял участие в заседании ЗСПК. Он поблагодарил депутатов за оперативную работу и отметил, что принятые законопроекты гарантируют: в случае ранения или гибели военнослужащих их дети будут защищены.

— Мы начинаем первыми, потому что у нас много ребят задействовано в этой операции, и мы должны им помочь. Сколько денег нужно будет на эти цели, столько и предусмотрим в бюджете. Это святые вещи, — заявил губернатор Приморья в ходе обсуждения вопроса в ЗСПК.

Отметим, инициатива Приморского отделения партии «Единая Россия» по поддержке семей погибших и раненых в ходе спецоперации на Украине получит отражение в федеральном законодательстве. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак во время визита во Владивосток.

Он дал положительную оценку законопроекту и заявил о том, что «ЕР» намерена распространить эту практику по всей стране. По его словам, соответствующие поручения будут даны руководителям фракций в парламентах регионов РФ.

Сюжеты:
Приморье
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