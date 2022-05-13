Депутаты Приморья одобрили законопроекты, направленные на поддержку участников спецоперации на Украине

В Приморье депутаты ЗСПК единогласно поддержали три законопроекта, устанавливающие меры социальной поддержки для членов семей и детей военнослужащих, добровольцев, погибших или ставших инвалидами в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

Как уже сообщал «Золотой Рог», 13 мая краевые парламентарии собрались на внеочередное заседание, чтобы обсудить законопроекты, направленные на поддержку участников спецоперации на Украине и их семей. Инициативы регионального отделения партии «Единая Россия» были внесены в повестку заседания по предложению губернатора Приморья Олега Кожемяко. В телеграм-канале Приморского парламента сообщается, что Олег Кожемяко принял участие в заседании ЗСПК. Он поблагодарил депутатов за оперативную работу и отметил, что принятые законопроекты гарантируют: в случае ранения или гибели военнослужащих их дети будут защищены. — Мы начинаем первыми, потому что у нас много ребят задействовано в этой операции, и мы должны им помочь. Сколько денег нужно будет на эти цели, столько и предусмотрим в бюджете. Это святые вещи, — заявил губернатор Приморья в ходе обсуждения вопроса в ЗСПК. Отметим, инициатива Приморского отделения партии «Единая Россия» по поддержке семей погибших и раненых в ходе спецоперации на Украине получит отражение в федеральном законодательстве. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак во время визита во Владивосток. Он дал положительную оценку законопроекту и заявил о том, что «ЕР» намерена распространить эту практику по всей стране. По его словам, соответствующие поручения будут даны руководителям фракций в парламентах регионов РФ.

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