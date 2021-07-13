«Золотой Рог» предоставляет место для печати

Издательская компания «Золотой Рог» предоставляет печатную площадь в газете для размещения материалов кандидатов на выборы в Государственную Думу РФ и в законодательное собрание Приморского края.

Расценки на размещение в газете «Золотой Рог»: Фото: ИК "Золотой Рог"

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