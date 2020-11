Приморца не допустили на выборы из-за устаревшей базы МВД

Вместо того чтобы разобраться с нерасторопной госструктурой, избирком решил сделать крайним несостоявшегося кандидата

Вместо того чтобы разобраться с нерасторопной госструктурой, избирком решил сделать крайним несостоявшегося кандидата Как выясняется, предвыборные скандалы по образу и подобию столичных происходят и в других регионах страны, где независимые кандидаты, в отличии от провластных, никак не могут пройти фильтры избиркомов. Причем схожесть ситуаций, как будто сделанных под копирку, заставляет думать о наличии у избиркомов неких спущенных сверху методик. К примеру, стали известны подробности отказа в праве избираться депутатом в Гордуму Уссурийска одного из жителей города. «Привет, Уссурийск! Этот пост не про то, как похорошела Москва при Собянине. Это пост про то, как может ошибаться почерковед, и про то, как несовершенна государственная автоматизированная система "Выборы". Дорогие друзья, дело в том, что 4 августа ТИК Уссурийска официально отказал мне в праве избраться депутатом в Думу Уссурийского городского округа, а моим уважаемым избирателям из 13-го округа в праве меня - избрать. И, по итогам, выборы в 13 – м избирательном округе уже превратились в классическое «избиение младенцев». Желающий переизбраться депутат от «Единой России» с административным ресурсом наперевес, против безработного от «Справедливой России», учителя информатики от «КПРФ», слесаря-электрика от «ЛДПР» и еще менее известного директора условного общества с ограниченной ответственностью. Журналиста, члена Союза журналистов России на выборы – не допустили. Помимо всего прочего, на основании заверенных и предоставленных мне ТИКом Уссурийска документов выяснилось, что данные в системе ГАС «Выборы», с которыми специалисты сверяют подписные списки за самовыдвижение кандидатов - неактуальные, устаревшие и не соответствующие действительности. И в том числе по этой причине мне отказали в регистрации. К примеру, одна из подписей за мое выдвижение была поставлена человеком, который два года назад поменял паспорт. И вы только представьте себе, сотрудник МВД признал эту подпись «недействительной», потому что в системе ПРИУР ГАС «Выборы» данные по этому конкретному избирателю не обновлялись целых два года!!! То есть человек и гражданин два года после замены паспорта живет, пользуется всеми социальными благами, которые можно получить по предъявлении паспорта, но не может поставить подпись за выдвижение своего кандидата, потому что соответствующая база данных по непонятным нам причинам в системе не обновляется целых два года подряд! У меня вопрос, а сколько еще таких избирателей? И по скольким из них ТИКами разных уровней было вынесено решение об отказе тем или иным самовыдвиженцам??? Получается, что каждая из структур, осуществляющая проверку подписных листов, имеет свою базу данных, которые «не бьются» между собой. А как иначе можно объяснить, что паспорт этого избирателя по одним учетам действительный, а по другим -недействительный? Получается, что при желании некоторых людей, можно использовать те учеты и те записи в базах данных, которые выгодны для одних кандидатов, и, соответственно, губительны для других, «ненужных», «неугодных», представляющих угрозу кандидатов. Также, почерковед МВД по ему одному понятным причинам решил, что шесть подписей из списка, предоставленных мной в ТИК Уссурийска, якобы писаны одной рукой, что, конечно же, не соответствует действительности. На чем основывались его выводы не ясно. Предварительный забор почерка у избирателей, подписи которых были им «забракованы», по понятным нам всем причинам не производился. На чем же основывались его выводы? Скорее всего, только на том, что «он почерковед, и он – так видит». Уверен, что это политическое решение, инициатор которого мне, предварительно, известен. Я не думаю, что в этом виновата Администрация Приморского края. Считаю, что это решение принято на местном, Уссурийском уровне, группой заинтересованных лиц. Список лиц вы можете увидеть на скрине с сайта Приморского избиркома. К примеру, никто из зарегистрированных кандидатов от системной оппозиции по моему округу не задался публично вопросом – а почему, по факту, двум кандидатам, в том числе и мне, было отказано в регистрации? Почему никто из кандидатов по моему округу не отстаивает демократические принципы? Это риторический вопрос. Как известно, из любой системы с двумя взаимоисключающими утверждениями следует… ВСЕ, ЧТО УГОДНО! В случае с выборами в Уссурийске в целом, и с подписным цензом в частности, это утверждение более чем справедливо, так как здесь из системы следует все, что угодно, НО ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОЙ ИЗ СТОРОН ПРОЦЕССА! И вы, наверное, догадываетесь, для какой. Транзит власти проходит полностью под контролем одной из ветвей этой самой власти, то есть – исполнительной. Система не распределена и не разделена. И это серьёзнейшее препятствие осуществлению демократии. Это все одна большая ошибка. Почему? Потому что система настолько несовершенна, насколько несовершенны люди, принимающие участие в ее работе. В нашей электоральной системе, к сожалению, «человеческий фактор» всегда берет верх над демократическими процедурами и здравым смыслом. И все это в совокупности своей непросто жуткая неэффективность, это ОГРОМНЫЙ ПРОБЕЛ в действующем избирательном законодательстве и правоприменительной практике. Почему я, имея аргументы, и почти пять дней на обжалование решения ТИКа Уссурийска, не иду в суд? Да потому что продолжение тенденции более вероятно, чем ее изменение. В Уссурийске суд в подавляющем числе случаев становится на сторону ТИКа, а не кандидата и его избирателей. И аргумент, что, по заявлению главы ЦИК Эллы Александровны Панфиловой: «при проверке подписей, собранных для выдвижения тех или иных граждан на выборы, любые сомнения нужно трактовать в пользу кандидата», совсем не аргумент для Уссурийского суда. Да и не только нашего, честно говоря. Отказывать независимым самовыдвиженцам в регистрации, а их избирателям - в праве их избрать, это, к сожалению, общефедеральный тренд на сегодняшний день. Предварительно, после решения комиссии по моей кандидатуре, я общался с моими близкими, моим штабом, моими юристами, и, конечно же, с моими избирателями по поводу суда. Голоса разделились поровну. Кто-то советует идти в суд, а кто-то считает, что лучше поставить эту тему на паузу до дня, когда действующий избирательный кодекс претерпит соответствующие изменения (после последних, известных нам всем событий) в сторону его либерализации, а также повышения качества гарантий и избирательных прав кандидатов. И да, либеральная идея не умерла, это я вам как патриот своей страны говорю. По итогу: поскольку я всегда с большим уважением относился к судебной ветви власти, я искренне говорю вам, что не хочу ставить в неловкое положение судью, которому придется вынести решение не в мою пользу и не в пользу моих избирателей, просто потому что «так надо», в сложившейся ситуации. Что касается будущего. Выборы, которые должны состояться в единый день голосования 8 сентября 2019 года в Уссурийске - это мои первые выборы. И я их не проиграл. Меня, мою команду и моих избирателей к ним не допустили. Мы все сделали соответствующие выводы. P.S. Когда человек становится политиком? В том числе и тогда, когда ему отказывают в регистрации кандидатом в депутаты. Благодарю тех, кто принял это решение. Вы сделали меня сильнее. С уважением, Максим Прокудин» Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter