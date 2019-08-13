Приморца не допустили на выборы из-за устаревшей базы МВД

Помимо всего прочего, на основании заверенных и предоставленных мне ТИКом Уссурийска документов выяснилось, что данные в системе ГАС «Выборы», с которыми специалисты сверяют подписные списки за самовыдвижение кандидатов - неактуальные, устаревшие и не соответствующие действительности. И в том числе по этой причине мне отказали в регистрации. К примеру, одна из подписей за мое выдвижение была поставлена человеком, который два года назад поменял паспорт. И вы только представьте себе, сотрудник МВД признал эту подпись «недействительной», потому что в системе ПРИУР ГАС «Выборы» данные по этому конкретному избирателю не обновлялись целых два года!!! То есть человек и гражданин два года после замены паспорта живет, пользуется всеми социальными благами, которые можно получить по предъявлении паспорта, но не может поставить подпись за выдвижение своего кандидата, потому что соответствующая база данных по непонятным нам причинам в системе не обновляется целых два года подряд!