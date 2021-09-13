Чем опасно «Умное голосование» — мнение эксперта

Некоторой «пикантности» в предвыборную гонку добавляет политинструмент «Умное голосование». Его создала команда Навального. Они утверждают, что цель УГ — лишить политическую партию «Единая Россия» голосов избирателей с помощью централизованного голосования за тех или иных кандидатов. Возникает закономерный вопрос о том, куда же делась честная конкуренция из этого «уравнения».
По словам политолога Александра Андони, «Умное голосование» — это тот инструмент, который будет эффективен только тогда, когда его применение будет оправдано.
«Логика в том, чтобы агрегировать недовольный электорат с целью проголосовать против кандидата «Единой России», — отметил Александр Андони
Кроме того политолог подчеркнул, что УГ не отразит действительную электоральную обстановку в России.
«Политическое представительство не должно становиться заложником какого-либо полит-технологического инструмента, поэтому нельзя сказать, что УГ отражает реальную картину в стране», уверен эксперт.
Кстати, в приложении «Умного голосования» обнаружили, что персональная информация может передаваться третьим лицам, что ставит под угрозу конфиденциальность личных данных людей.
Кроме того, Роскомнадзор заблокировал одноименный сайт из-за отношения к работе Фонда борьбы с коррупцией, которая запрещена в России и является экстремистской организацией-иноагентом.