Чем опасно «Умное голосование» — мнение эксперта

Уже на этой неделе гражданам России предстоит определиться с предпочтениями и выбрать своих кандидатов, которые будут представлять их интересы в Госдуме после 19 сентября. Борьба за голоса электората становится все напряженнее.

Некоторой «пикантности» в предвыборную гонку добавляет политинструмент «Умное голосование». Его создала команда Навального. Они утверждают, что цель УГ — лишить политическую партию «Единая Россия» голосов избирателей с помощью централизованного голосования за тех или иных кандидатов. Возникает закономерный вопрос о том, куда же делась честная конкуренция из этого «уравнения». По словам политолога Александра Андони, «Умное голосование» — это тот инструмент, который будет эффективен только тогда, когда его применение будет оправдано. «Логика в том, чтобы агрегировать недовольный электорат с целью проголосовать против кандидата «Единой России», — отметил Александр Андони Кроме того политолог подчеркнул, что УГ не отразит действительную электоральную обстановку в России. «Политическое представительство не должно становиться заложником какого-либо полит-технологического инструмента, поэтому нельзя сказать, что УГ отражает реальную картину в стране», уверен эксперт. Кстати, в приложении «Умного голосования» обнаружили, что персональная информация может передаваться третьим лицам, что ставит под угрозу конфиденциальность личных данных людей. Кроме того, Роскомнадзор заблокировал одноименный сайт из-за отношения к работе Фонда борьбы с коррупцией, которая запрещена в России и является экстремистской организацией-иноагентом.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter