Чем опасно «Умное голосование» — мнение эксперта

Чем опасно «Умное голосование» — мнение эксперта
Чем опасно «Умное голосование» — мнение эксперта
Сегодня, 15:09ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
Уже на этой неделе гражданам России предстоит определиться с предпочтениями и выбрать своих кандидатов, которые будут представлять их интересы в Госдуме после 19 сентября. Борьба за голоса электората становится все напряженнее.

Некоторой «пикантности» в предвыборную гонку добавляет политинструмент «Умное голосование». Его создала команда Навального. Они утверждают, что цель УГ — лишить политическую партию «Единая Россия» голосов избирателей с помощью централизованного голосования за тех или иных кандидатов. Возникает закономерный вопрос о том, куда же делась честная конкуренция из этого «уравнения».

По словам политолога Александра Андони, «Умное голосование» — это тот инструмент, который будет эффективен только тогда, когда его применение будет оправдано.

«Логика в том, чтобы агрегировать недовольный электорат с целью проголосовать против кандидата «Единой России», — отметил Александр Андони

Кроме того политолог подчеркнул, что УГ не отразит действительную электоральную обстановку в России.

«Политическое представительство не должно становиться заложником какого-либо полит-технологического инструмента, поэтому нельзя сказать, что УГ отражает реальную картину в стране», уверен эксперт.

Кстати, в приложении «Умного голосования» обнаружили, что персональная информация может передаваться третьим лицам, что ставит под угрозу конфиденциальность личных данных людей.

Кроме того, Роскомнадзор заблокировал одноименный сайт из-за отношения к работе Фонда борьбы с коррупцией, которая запрещена в России и является экстремистской организацией-иноагентом.

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