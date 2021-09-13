Дмитрий Лёгкий: "Вернём традицию дворовых праздников на Чуркин!"

«Подобных праздников на Чуркине не было долгие годы. Сегодня мы собрались, чтобы отметить тёплый осенний день, пообщаться, познакомиться. Хочется пожелать вам улыбок и хорошего настроения. Надеюсь, подобные мероприятия станут доброй традицией для нашего района!» — сказал Дмитрий Лёгкий.