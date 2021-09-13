Дмитрий Лёгкий: "Вернём традицию дворовых праздников на Чуркин!"

Дмитрий Лёгкий: "Вернём традицию дворовых праздников на Чуркин!"
Дмитрий Лёгкий: "Вернём традицию дворовых праздников на Чуркин!"
Сегодня, 20:18Политика
Традиция дворовых праздников возвращается на Чуркин. Первое мероприятие с песнями и танцами прошло на улице Черёмуховой по инициативе портовика Дмитрия Лёгкого.

Перед жителями Чуркина выступил хор, детский танцевальный коллектив. Все пришедшие на праздник с интересом общались друг с другом, делились новостями.

«Подобных праздников на Чуркине не было долгие годы. Сегодня мы собрались, чтобы отметить тёплый осенний день, пообщаться, познакомиться. Хочется пожелать вам улыбок и хорошего настроения. Надеюсь, подобные мероприятия станут доброй традицией для нашего района!» — сказал Дмитрий Лёгкий.

Местные жители с большим энтузиазмом встретили инициативу Лёгкого превратить в традицию районные праздники.

«Очень радостно, что сегодня мы смогли собраться, посмотреть выступления творческих коллективов, посмотреть кино, пообщаться с друзьями и знакомыми. Надеюсь, это не последнее такое мероприятие», — сказала местная жительница Татьяна.

Сюжеты:
Приморский край
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