Дмитрий Лёгкий: "Вернём традицию дворовых праздников на Чуркин!"

Перед жителями Чуркина выступил хор, детский танцевальный коллектив. Все пришедшие на праздник с интересом общались друг с другом, делились новостями.
«Подобных праздников на Чуркине не было долгие годы. Сегодня мы собрались, чтобы отметить тёплый осенний день, пообщаться, познакомиться. Хочется пожелать вам улыбок и хорошего настроения. Надеюсь, подобные мероприятия станут доброй традицией для нашего района!» — сказал Дмитрий Лёгкий.
Местные жители с большим энтузиазмом встретили инициативу Лёгкого превратить в традицию районные праздники.
«Очень радостно, что сегодня мы смогли собраться, посмотреть выступления творческих коллективов, посмотреть кино, пообщаться с друзьями и знакомыми. Надеюсь, это не последнее такое мероприятие», — сказала местная жительница Татьяна.