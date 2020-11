Власти Сахалина начали процесс формирования новой структуры правительства региона

В целях оптимизации деятельности органов исполнительной власти и повышения эффективности управления губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко принято решение о реорганизации двух ведомств

В целях оптимизации деятельности органов исполнительной власти и повышения эффективности управления губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко принято решение о реорганизации двух ведомств путем присоединения министерства сельского хозяйства к министерству торговли и продовольствия региона Островное положение Сахалинской области определяет продовольственную безопасность одним из основных приоритетов деятельности региональных властей. Объединенное ведомство позволит обеспечить выполнение единого комплекса мер по укреплению продовольственной независимости региона. Будет способствовать развитию собственного производства и товаропроводящей сети, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области. Возглавить ведомство предложено компетентному специалисту, профессионалу своего дела (более 15 лет руководитель высшего звена) - министру торговли и продовольствия Сахалинской области Инне Павленко. Министр сельского хозяйства Дмитрий Рева написал заявление об увольнении по собственному желанию. Досье: ПАВЛЕНКО ИННА ВЛАДИМИРОВНА. Родилась в Южно-Сахалинске. Окончив среднюю школу с серебряной медалью, поступила в Дальневосточную Государственную академию экономики и управления, обучение в которой успешно завершила в 1996 году, а в 2011-м – в Московской академии государственного и муниципального управления. Трудовую деятельность начала на предприятиях торговли Сахалинской области. С 1998 года работала на различных должностях в управлении государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей по Сахалинской области. После преобразования ведомства - в территориальном управлении Роспотребнадзора. В 2005 году перешла на работу в Комитет по промышленности и торговле Сахалинской области, с 2010 года преобразованный в министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области. Прошла все «ступеньки административной лестницы» от специалиста до министра. С 1 января 2016 года возглавила вновь образованное министерство торговли и продовольствия Сахалинской области. Действительный государственный советник Сахалинской области I класса. Награждена федеральными, региональными и отраслевыми знаками отличия и благодарностями за высокий профессионализм и добросовестную работу. Замужем, имеет дочь. Журнал "Дальневосточный капитал".

