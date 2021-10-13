Дань традициям: в Приморье посадили клены во имя проведенных операций по пересадке почек

«Я полтора года был на диализе. Вообще у меня поликистоз, это наследственное – почки разбухают и удалять надо было обе, потому что иначе могла пойти инфекция и пересадка бы не помогла. Я надеялся, что через год вызовут на операцию, а тут спустя четыре месяца всего положили сюда. Состояние у меня нормальное, но полностью я пока не восстановился», - рассказал он.