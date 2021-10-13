Дань традициям: в Приморье посадили клены во имя проведенных операций по пересадке почек

Две из них были совершены совместно с коллегами из Москвы, а две, которые прошли не так давно, в октябре, проведены самостоятельно.
Отметим, что за последние 10 лет трансплантологические центры были открыты в коло 10 разных городах страны. В этом году пересаживать почки пациентам стали в Улан-Удэ и Владивостоке.
Всего за 2021 год в России выполнено 1698 трансплантаций – среди них 1020 почек, 448 печени, 212 трансплантаций сердца, 10 трансплантаций лёгких.
Как рассказывает директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Минздрава России, главный внештатный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье, после начала работы новых центров и была заведена традиция сажать деревья.
«Это по-своему символично, потому что у слова трансплантация латинский корень planta, одно из значений которого «растение, посадка». Таким образом мы ещё привлекаем внимание к Дню донора. Радует, что новые центры продолжают открываться – людям теперь не обязательно будет ездить на операцию в Новосибирск или Москву. Сейчас мы обсуждаем с коллегами, когда во Владивостоке можно будет запускать трансплантацию печени. Также мы надеемся, что скоро сможем открыть центр в Хабаровске», – заявил Сергей Готье.
Интересно, что прежде чем в столице Дальнего Востока начали проводить операции по трансплантации, в регионе была проведена большая работа по обучению и повышению квалификации хирургов. Специалисты на протяжении двух лет регулярно командировались в Москву, обменивались опытом со столичными коллегами.
На 2021 год квота почти исчерпана, из пяти доступных операций осталась только одна. В 2022-м краевой минздрав профинансирует уже 12 операций.
«Для нас это знаковое событие. В медицинском сообществе считается, что начало операций по трансплантации – один из показателей уровня развития здравоохранения в регионе, потому что такая высокотехнологичная помощь предъявляет большие требования и к людям, и к оборудованию. Спасибо центру трансплантологии и лично Владимиру Сергеевичу Готье, без его усилий, наверное, ничего бы не случилось» - рассказывает Анастасия Худченко.
Отметим, что сейчас в хирургическом отделении Краевой клинической больницы находятся два пациента.
Один из них - военный пенсионер Сергей Шевцов, который рассказал, что до долгожданной операции он находится около полутора лет на диализе.
«Я полтора года был на диализе. Вообще у меня поликистоз, это наследственное – почки разбухают и удалять надо было обе, потому что иначе могла пойти инфекция и пересадка бы не помогла. Я надеялся, что через год вызовут на операцию, а тут спустя четыре месяца всего положили сюда. Состояние у меня нормальное, но полностью я пока не восстановился», - рассказал он.
По словам министра здравоохранения Приморского края Анастасии Худченко, в 2022 году будет проведено уже более 10 операций по пересадке почек.
Отметим, что такой рывок в развитии здравоохранения региона стал возможен благодаря реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы