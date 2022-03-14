Новую редакцию коллективного договора начали составлять в подразделениях ПАО «ТГК-14»

На прошлой неделе состоялось первое заседание комиссии, в состав которой вошли члены всех структурных подразделений предприятия
Как заявил заместитель гендиректора по корпоративно-правовому регулированию ПАО «ТГК-14» Алексей Какаулин, все присутствующие обсудили предложения, внесенные работодателем и профсоюзами.
«Предложения касаются разделов, посвященных рабочему времени и времени отдыха, оплате труда, охране труда, а также льготам и гарантиям. Очень важно, что стороны социального партнёрства готовы в конструктиве обсудить новую редакцию коллективного договора», — заявил Какаулин.
Отметим, что работа над новой версией документа будет продолжена в правовом поле и в рамках сроков, которые регулируются законом.