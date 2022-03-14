Новую редакцию коллективного договора начали составлять в подразделениях ПАО «ТГК-14»

Новую редакцию коллективного договора начали составлять в подразделениях ПАО «ТГК-14»
Новую редакцию коллективного договора начали составлять в подразделениях ПАО «ТГК-14»
Вчера, 22:03ПолитикаФото: https://news.tgk-14.com/
В компании ПАО «ТГК-14» начались переговоры по созданию новой редакции коллективного договора подразделений предприятия, которые находятся в Забайкалье.

На прошлой неделе состоялось первое заседание комиссии, в состав которой вошли члены всех структурных подразделений предприятия

Как заявил заместитель гендиректора по корпоративно-правовому регулированию ПАО «ТГК-14» Алексей Какаулин, все присутствующие обсудили предложения, внесенные работодателем и профсоюзами.

«Предложения касаются разделов, посвященных рабочему времени и времени отдыха, оплате труда, охране труда, а также льготам и гарантиям. Очень важно, что стороны социального партнёрства готовы в конструктиве обсудить новую редакцию коллективного договора», — заявил Какаулин.

Отметим, что работа над новой версией документа будет продолжена в правовом поле и в рамках сроков, которые регулируются законом.

Сюжеты:
Дальний Восток
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