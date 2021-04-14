С 16 апреля во Владивостоке начнут ограничивать движение и парковку (Адреса)

Из-за строительства фонтана на центральной площади основное празднование в этом году пройдет на набережной Спортивной гавани. Для горожан готовят обширную культурную программу, которая состоится 9 Мая, сообщает администрация города.
Кроме того, в городе начинается подготовка к проведению военного парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На время репетиций парада на центральных улицах города будут временно ограничены движение и парковка автотранспортных средств.
В этом году репетиции парада запланированы на 16, 20, 23, 26, 28, 30 апреля, 3 и 4 мая, а генеральная репетиция — на 7 мая. Парад Победы состоится 9 мая.
Ближайшая репетиция военного парада пройдет в пятницу, 16 апреля, с 04:00 до 6:00. Движение и парковка автотранспорта будут ограничены по следующим улицам:
— Алеутской (от пересечения с Семеновской до пересечения с 1-й Морской);
— Светланской (от пересечения с Лазо до пересечения с Алеутской);
— Уборевича (от пересечения с Береговой до пересечения с Семеновской);
— Океанскому проспекту (от пересечения со Светланской до пересечения с Семеновской);
— Адмирала Фокина (от пересечения с Уборевича до пересечения с Океанским проспектом).
Объезд автотранспорта будет осуществляться по Светланской, 1-й Морской, Набережной, Тигровой, Пограничной, Семеновской, Батарейной, Западной, Суханова, Уборевича, Пушкинской, Всеволода Сибирцева и Луцкого.
В администрации города отмечают, что в программу могут вноситься изменения. Об этом будет сообщено дополнительно. С предварительной программой празднования Дня Победы можно ознакомиться по ссылке.