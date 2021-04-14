В одном из районов Приморья запретили охоту

Охотиться на водоплавающую дичь запретили на территории Дальнегорского городского округа. По словам специалистов министерства лесного и охотничьего хозяйства региона, это было сделано из-за введения особого противопожарного режима.

Других муниципалитетов, которые расположены на севере Приморского края, а именно Дальнереченский, Кировский, Красноармейский, Спасский, Пожарский районы, Тернейский округ, Лесозаводский городские округа и Спасск-Дальний, данный запрет не коснулся. Охотиться на уток здесь можно было до 12 апреля включительно. Охота на медведя в Приморском крае открыта до 30 апреля. Напомним, что на прошлой неделе было подписано распоряжение, согласно которому на территории 20 муниципалитетов Приморского края был введен особый противопожарный режим. Документ был подписан председателем краевого Правительства Верой Щербиной. Согласно распоряжению, режим распространяется на Артемовский, Владивостокский, Дальнегорский, Находкинский, Партизанский, Уссурийский городские округа, Лазовский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Хорольский муниципальные округа, Кавалеровский, Михайловский, Надеждинский, Ольгинский, Партизанский, Хасанский, Шкотовский районы, Большой Камень и Фокино. Электронная версия газеты «Золотой Рог» № 14.

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