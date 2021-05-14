Участник праймериз Роза Чемерис назвала главные принципы своей работы

«Это должны быть кандидаты, в чей победе никто не будет сомневаться. Чтобы люди смотрели на человека и понимали, что он готов и может победить, пройдя весь путь. Я верю в силу личности, в то, что она может что-то изменить. И я хочу, чтобы такие личности объединились, чтобы вернуть доверие к выборам», - подчеркнула Роза Чемерис.