Кожемяко о проекте ТБТ: «Нужно обсудить, привлечь экспертов тогда и у людей понимание будет»

«Обратный пример – в Хасанском районе, когда люди справедливо подняли вопрос о строительстве терминала. Ведь начиная такие стройки, сначала нужно их обсудить, привлечь экспертов. Тогда и у людей понимание будет, что это нужно, какую пользу они принесут им, их семьям», – обозначил свою позицию Олег Кожемяко.