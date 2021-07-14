Кожемяко о проекте ТБТ: «Нужно обсудить, привлечь экспертов тогда и у людей понимание будет»

Олег Кожемяко встретился с инвестором «Тихоокеанского балкерного терминала»
Губернатор Приморья Олег Кожемяко в ходе рабочей поездки в Артёмовский городской округ посетил транспортно-логистический комплекс «Сухой Порт», где встретился с руководителем группы компаний «Аква-Ресурсы», реализующей данный проект, Русланом Кондратовым.
Глава региона отметил важность проекта «Сухой Порт» для развития Артёмовского городского округа.
«Такие проекты, согласованные с экологами, населением, вызывают только уважение, если они прошли все экспертизы, понятны людям», - подчеркнул Олег Кожемяко.
При этом глава региона затронул и резонансную тему, касающуюся еще одного проекта, инвестором которого являются структуры, связанные с Русланом Кондратовым. Это строительство логистического комплекса в посёлке Славянка.
«Обратный пример – в Хасанском районе, когда люди справедливо подняли вопрос о строительстве терминала. Ведь начиная такие стройки, сначала нужно их обсудить, привлечь экспертов. Тогда и у людей понимание будет, что это нужно, какую пользу они принесут им, их семьям», – обозначил свою позицию Олег Кожемяко.
В ответ Руслан Кондратов заверил губернатора, что вся замечания в отношении проекта «Тихоокеанский балкерный терминал» будут учтены, а сам проект доработан.
Напомним, что транспортно-логистический центр «Сухой Порт» существует с 2013 года и предоставляет услуги по хранению и обработке различных видов грузов. Его мощности позволяют единовременно хранить до ста рефрижераторных контейнеров, до тысячи сорокафутовых контейнеров, размещать шесть тысяч тонн рыбопродукции на закрытых складах и 18 тысяч тонн генгрузов – на открытых.
Весной этого года на предприятии приступили к возведению второй очереди терминала охлаждённой продукции объемом хранения 15 тысяч кубометров. Проект предполагает использование современных технологий, в том числе уникальной для Приморья автоматизированной системы перемещения грузов на паллетах. Завершить строительство и планируют уже предстоящей осенью.
Введение в эксплуатацию второй очереди терминала даст 70 новых рабочих мест для жителей Приморья.
«Численность персонала составляет 50 человек. После реализации проекта второй очереди терминала охлажденной продукции численность сотрудников составит 120 человек», – уточнил руководитель группы компаний «Аква-Ресурсы» Руслан Кондратов.