Наливайко: Кондратов был и остаётся важным партнёром для властей Приморья

«Кондратов давно и успешно реализует в Приморье различные инвестпроекты, причём каждый раз не забывает и о социальной ответственности: при поддержке его структур действует спортивный клуб «Океан» в Находке, ведётся благоустройство территорий. Кожемяко, в свою очередь, заинтересован в том, чтобы в регионе работали подобные предприятия: вкладывающие средства не только в собственные инициативы, но и в развитие региона, поддержку населения. Ситуация стала сигналом и для других инвесторов: лишь бизнес, занимающийся социальными проектами, может рассчитывать на поддержку властей», — сказал Павел Наливайко.