Наливайко: Кондратов был и остаётся важным партнёром для властей Приморья

Реализацией проект занимается группа компаний «Аква-Ресурсы». Вместе с главой предприятия Русланом Кондратовым Олег Кожемяко осмотрел будущий терминал и дал оценку внедряемым там технологиям.
«Новый современный терминал — это перспективы развития на многие годы как для предприятия, его сотрудников, так и для территории Артема. Мы поддерживаем такие инвестиционные проекты, которые понятны людям, они вызывают уважение», — отметил губернатор.
Данную встречу предварила волна в публикаций в медиа о конфликте между правительством Приморья и структурами ГК «Аква-Ресурсы». Но эксперты уверены, что в действительности о каких-либо глобальных противоречиях говорить нельзя, и стороны уже давно нашли общий язык.
«Кондратов давно и успешно реализует в Приморье различные инвестпроекты, причём каждый раз не забывает и о социальной ответственности: при поддержке его структур действует спортивный клуб «Океан» в Находке, ведётся благоустройство территорий. Кожемяко, в свою очередь, заинтересован в том, чтобы в регионе работали подобные предприятия: вкладывающие средства не только в собственные инициативы, но и в развитие региона, поддержку населения. Ситуация стала сигналом и для других инвесторов: лишь бизнес, занимающийся социальными проектами, может рассчитывать на поддержку властей», — сказал Павел Наливайко.
По данным инсайдеров, ранее между Русланом Кондратовым и Олегом Кожемяко состоялась закрытая встреча, где они и обсудили вопросы, возникшие при подготовке к возведению терминала в Славянке. Успешное завершение переговоров и ознаменовало мероприятие в Артёме.
«Как сообщают источники, накануне стороны провели закрытую встречу, в ходе которой обсудили все возникшие за последнее время вопросы, в том числе по инвестиционному проекту в Славянке. Итоги встречи на поверхности - абсолютно конструктивные взаимоотношения», — отмечают «Эксперты Приморского края».
Напомним, работы по возведению первой очереди терминала охлажденной продукции АО «Далькомхолод» начали в апреле, в настоящее время готовность объекта составляет 60 процентов. Строители возвели каркас здания, приступили к его внутренней отделке.
Как рассказал президент ГК «Аква-Ресурсы» Руслан Кондратов, открытие терминала на 6 тысяч тонн запланировано на сентябрь.
«Благодаря инновационным технологиям, которые мы внедряем здесь, новый терминал станет первым в Приморском крае, где все операции будут проходить без участия человека. Здесь будет работать автоматизированная шаттловая система одного из ведущих европейских производителей для складов. После этого начнем строительство второй очереди на 10 тысяч тонн, чтобы в дальнейшем организовать здесь рыбопереработку и отправку продукции по всей России», - сообщил Руслан Кондратов.