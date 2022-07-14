«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае

Как сообщил менеджер спортивных проектов АО «Терминал Астафьева» Евгений Стрижиченко, после укладки искусственного газона, играть в футбол и проводить тренировки на мини-футбольной площадке у центрального стадиона смогут как учащиеся ДЮСШ, так и любители из числа местных жителей.
«К нам обратился глава Чугуевки с просьбой предоставить им пригодный для любителей газон, снятый с нижнего поля стадиона „Водник“ в Находке. Мы знаем, что в Чугуевке любят футбол, команда „ОФК-Уссури“ всегда в лидерах чемпионата Приморского края. Поэтому реконструированная площадка станет отличным местом для тренировок будущих футболистов Чугуевки», — добавил Евгений Стрижиченко.
Как отметил глава федерации футбола Чугуевки Леонид Киенко, помимо замены газона, на мини-футбольной площадке также установят ограждение, проведут благоустройство территории.
«Футболом у нас регулярно занимается около ста детей и более пятидесяти взрослых в составе трех любительских команд. Мы оставили основное поле центрального стадиона для главной команды района — „ОФК-Уссури“, а на мини-футбольном будем растить для них смену. Площадка точно будет пользоваться популярностью и среди любителей, ведь людям гораздо проще собрать команду для малоформатного футбола», — рассказал Леонид Киенко.
По словам Евгения Стрижиченко, работы по укладке газона начнутся после подготовки земельного основания на стадионе. Укладка будет проходить при шеф-монтаже специалистов, проведших работы по реконструкции нижнего поля стадиона «Водник» в Находке. Опробовать площадку после реконструкции планируют на кубке главы Чугуевки в конце лета, куда пригласят команды со всего Приморского края.
Напомним, что в прошлом году АО «Терминал Астафьева» реконструировал нижнее поле стадиона «Водник» в Находке. Здесь установили новые трибуны на 2500 мест, ограждение высотой 8 метров по всему периметру, современное освещение и сердце стадиона — газон последнего поколения. Вложения на первом этапе реконструкции составили 30 млн рублей. Благодаря проведенным работам жители Находки за долгие годы смогли посмотреть профессиональный футбол — свои домашние матчи здесь проводил футбольный клуб «Динамо-Владивосток».