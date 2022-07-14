«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае

«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае

«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае

Сегодня, 16:34
Политика
Фото: АО "Терминал Астафьева"
Искусственный газон уложат на центральном стадионе села Чугуевка. Сделать спортивный объект безопасным для тренировок помогает «Терминал Астафьева».

Как сообщил менеджер спортивных проектов АО «Терминал Астафьева» Евгений Стрижиченко, после укладки искусственного газона, играть в футбол и проводить тренировки на мини-футбольной площадке у центрального стадиона смогут как учащиеся ДЮСШ, так и любители из числа местных жителей.

«К нам обратился глава Чугуевки с просьбой предоставить им пригодный для любителей газон, снятый с нижнего поля стадиона „Водник“ в Находке. Мы знаем, что в Чугуевке любят футбол, команда „ОФК-Уссури“ всегда в лидерах чемпионата Приморского края. Поэтому реконструированная площадка станет отличным местом для тренировок будущих футболистов Чугуевки», — добавил Евгений Стрижиченко.

Как отметил глава федерации футбола Чугуевки Леонид Киенко, помимо замены газона, на мини-футбольной площадке также установят ограждение, проведут благоустройство территории.

«Футболом у нас регулярно занимается около ста детей и более пятидесяти взрослых в составе трех любительских команд. Мы оставили основное поле центрального стадиона для главной команды района — „ОФК-Уссури“, а на мини-футбольном будем растить для них смену. Площадка точно будет пользоваться популярностью и среди любителей, ведь людям гораздо проще собрать команду для малоформатного футбола», — рассказал Леонид Киенко.

По словам Евгения Стрижиченко, работы по укладке газона начнутся после подготовки земельного основания на стадионе. Укладка будет проходить при шеф-монтаже специалистов, проведших работы по реконструкции нижнего поля стадиона «Водник» в Находке. Опробовать площадку после реконструкции планируют на кубке главы Чугуевки в конце лета, куда пригласят команды со всего Приморского края.

Напомним, что в прошлом году АО «Терминал Астафьева» реконструировал нижнее поле стадиона «Водник» в Находке. Здесь установили новые трибуны на 2500 мест, ограждение высотой 8 метров по всему периметру, современное освещение и сердце стадиона — газон последнего поколения. Вложения на первом этапе реконструкции составили 30 млн рублей. Благодаря проведенным работам жители Находки за долгие годы смогли посмотреть профессиональный футбол — свои домашние матчи здесь проводил футбольный клуб «Динамо-Владивосток».

Сюжеты:
Приморский край
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спортфутбол
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