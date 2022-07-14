«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае

«Футболом у нас регулярно занимается около ста детей и более пятидесяти взрослых в составе трех любительских команд. Мы оставили основное поле центрального стадиона для главной команды района — „ОФК-Уссури“, а на мини-футбольном будем растить для них смену. Площадка точно будет пользоваться популярностью и среди любителей, ведь людям гораздо проще собрать команду для малоформатного футбола», — рассказал Леонид Киенко.