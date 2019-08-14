V Форум СМИ России и Китая состоится на полях ВЭФ-2019

V Форум СМИ России и Китая состоится на полях ВЭФ-2019

14 августа 2019, 10:18
Политика
В медиафоруме примут участие представители ведущих СМИ, медиакомпаний, интернет-платформ и других отраслевых организаций двух стран

В медиафоруме примут участие представители ведущих СМИ, медиакомпаний, интернет-платформ и других отраслевых организаций двух стран.

Российскую делегацию возглавит заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Константин Чуйченко.

Участники форума обсудят вопросы взаимодействия СМИ, в том числе медиасотрудничество в цифровой среде, обмен контентом, создание совместных информационных продуктов, сохранение профессиональных стандартов и защиту персональных данных в эпоху новых медиа.

Российско-китайские медиафорумы традиционно проводятся на полях крупных международных мероприятий. В 2017 году III Форум СМИ России и Китая состоялся в Москве в рамках визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Российскую Федерацию. В 2018 году IV медиафорум прошел в Шанхае во время визита Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева в КНР.

Юбилейный V Восточный экономический форум состоится 4–6 сентября во Владивостоке.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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