V Форум СМИ России и Китая состоится на полях ВЭФ-2019

Российско-китайские медиафорумы традиционно проводятся на полях крупных международных мероприятий. В 2017 году III Форум СМИ России и Китая состоялся в Москве в рамках визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Российскую Федерацию. В 2018 году IV медиафорум прошел в Шанхае во время визита Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева в КНР.