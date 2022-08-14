Глава Владивостока однозначно высказался за сохранение трамвая в городе

Один из них касался улицы Махалина, практически одной из ближайших к предприятию. Соседнюю с ней Абрекскую улицу этим летом отремонтировали и привели в порядок так, что на её фоне Махалина весьма существенно проигрывает. Константин Шестаков в ответ на замечания дальзаводчан поручил городским службам заняться благоустройством: уже в этом года улицу отсыпят асфальтовой крошкой, а в следующем – уложат новое дорожное покрытие.