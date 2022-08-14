Global Development Company поздравляет коллег с Днём строителя

Вспомните свой родной город, родительский дом, школу, в которой вы познакомились со своим лучшим другом или парк, где учились кататься на велосипеде. А теперь представьте заводы, на которых льют сталь, корабли, разрезающие вечные арктические льды, линии электропередач, которые обеспечивают светом и связью удалённые деревни, спортивные стадионы, где наши чемпионы ставят рекорды и берут «золото». Все это ни сейчас, ни тысячу лет назад, было бы невозможно без труда строителей. Честного, самоотверженного, ответственного.