Компании «Новый дом» и «ЯВ-Строй» поздравляют коллег с Днём строителя

— Желание жить в красивом крае, современном городе, комфортном доме — наша команда воплощает в реальность. Именно это стремление даёт колоссальный толчок к самосовершенствованию и росту. Победы в различных конкурсах и востребованность у клиентов доказывают, что компании не стоят на месте, разработанные принципы являются целью к успеху. Важная задача — строить не только современное и комфортное жильё, но и создавать благоприятное пространство, новое качество жизни на благо общества. Особое спасибо нашим партнерам, клиентам, коллегам, которые побуждают нас развиваться и быть на шаг впереди, — отмечает директор компании «НОВЫЙ ДОМ» Владимир Торов.