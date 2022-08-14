Компания «Девелопмент-Юг» поздравляет коллег с Днём строителя

Компания «Девелопмент-Юг» поздравляет коллег с Днём строителя

Компания «Девелопмент-Юг» поздравляет коллег с Днём строителя

Вчера, 12:36
Политика
Фото: "Девелопмент Юг"
Команда компании «Девелопмент-Юг» от всей души поздравляет специалистов, кто напрямую или косвенно связан со сферой строительства!

Поздравляем всех, кто воплощает мечту людей о собственном доме, строит дороги, развивает города и поселки.

Наша компания уже 27 лет строит жилые комплексы по всей России. За это время было построено 146 домов, в которых живет 28 000 семей. Во Владивостоке мы начали строить совсем недавно, в 2020 году, но уже сейчас в работе три проекта, один из которых уже на финишной прямой — сдача в этом году!

Отдельно мы хотим поблагодарить всех, кто доверяет нам и интересуется нашими проектами. А также всех наших сотрудников, которые работают в строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» по всей России.

Спасибо за ваш труд. Желаем благополучия, здоровья вам и вашим семьям, и пусть работа всегда приносит радость.

Поздравляем с Днем Строителя!

Ваш «Девелопмент-Юг». Строим города уже 27 лет.

Сюжеты:
Приморский край
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