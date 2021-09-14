Александр Максименко: «система видеонаблюдения на выборах должна совершенствоваться»

Член Регионального совета Общероссийского общественной организации «Сильная Россия» ветеран боевых действий Александр Максименко заявил, что опыт с видеонаблюдением на выборах позитивная и должна совершенствоваться от года к году.

«С 17 по 19 число видеонаблюдение будет все работать, помогая выявлять провокаторов и деструктивные элементы. А после из видео создастся архив, который в дальнейшем систематизируется и совершенствуется. Все нуждается в корректировке и совершенствовании. Я однозначно поддерживаю инициативу с видеонаблюдением», - рассказал Александр Максименко. Помимо этого специалист подчеркнул, что во время выборов использование общественных наблюдателей и то, что можно посмотреть в режиме онлайн происходящее на участке - большой плюс. « В годы, которые спровоцировали общественные волнения. И такие провокации могут стать причиной революций и других событий. А в данной ситуации региональными и федеральными органами власти принимаются, на мой взгляд, прецедентные меры по обеспечению прозрачности выборов», - добавил Максименко. Отметим, что Как идет голосование на каждом участке сможет увидеть любой желающий на видео-стене Центра наблюдения. Процесс трансляции будет непрерывным: об этом позаботятся камеры от Ростелекома и передача сигнала по особой, выделенной линии. «В настоящее время у нас 701 избирательный участок охвачен средствами видеонаблюдения. Соответственно, будет вестись запись всего, что происходит, а также идти трансляция в Центры видеонаблюдения. Посмотреть сможет каждый желающий», — рассказал о технической стороне наблюдения за голосованием заместитель председателя крайизбиркома Роман Охотников Федеральные эксперты отмечают, что профессиональная система видеонаблюдения, устанавливаемая госкорпорацией Ростелеком за счет средств федерального бюджета, является основным гарантом легитимных и чистых выборов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter