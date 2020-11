Приморские мэры испугались силы губернатора

Прямых выборов глав городов и районов в Приморье, похоже, не будет еще долго

Прямых выборов глав городов и районов в Приморье, похоже, не будет еще долго Растянувшийся почти на год тайм-аут с «выяснением позиции» муниципалитетов по поводу изменения системы избрания глав завершился сохранением статус-кво. 14 октября вопрос о снятии с рассмотрения законопроекта, дававшего приморским избирателям больше прав, согласовал профильный комитет Законодательного Собрания Приморья. Проект поправок в статью 3 закона «О сроке полномочий представительных органов и глав муниципальных образований Приморского края, порядке формирования представительных органов муниципальных районов и порядке избрания глав муниципальных образований Приморского края» был внесен главой региона Олегом КОЖЕМЯКО в ЗС ПК 16 октября 2018 года. Законопроект предусматривал, что способ избрания главы территории остается на усмотрение самих муниципальных образований: они могли инициировать возвращение прямых выборов, либо оставить ныне действующую схему избрания главы по конкурсу. В первом чтении губернаторский законопроект был одобрен 28 ноября; тогда же депутаты отклонили альтернативный проект закона, предложенный коммунистом Артемом САМСОНОВЫМ и предусматривавший обязательные прямые выборы для всех муниципалитетов. Второе чтение документа намечалось на декабрь, но затем краевые законодатели обозначили в качестве срока принятия закона первый квартал 2019 года, сославшись на необходимость узнать позицию муниципалитетов по поводу реформы. До недавнего времени эта позиция – если, конечно, она была – не высказывалась публично. Однако в начале октября в парламент Приморья поступило письмо за подписью вице-губернатора Антона ВОЛОШКО с приложенными к нему отзывами глав муниципальных образований. Главный аргумент «белого дома» в пользу снятия законопроекта с рассмотрения – начатая в сентябре реформа МСУ, предусматривающая преобразование ряда районов Приморья в муниципальные округа и проведение в них «внеплановых» выборов в начале 2020 года. Аргументация городов и районов в пользу сохранения конкурсной схемы избрания глав примерно одинакова. Это не только экономия бюджетных средств, требующихся на проведение прямых выборов, но и снижение рисков противостояния муниципальных депутатов и главы района (города). Ряд мэров объяснил необходимость сохранения статус-кво тем, что система выборов должна быть единообразной во всех муниципалитетах, тогда как законопроект Олега Кожемяко дает альтернативу. А некоторые упирали на то, что комиссия лучше избирателей сможет оценить профессиональные качества кандидата. Дипломатичнее остальных оказался глава Шкотовского района Виктор МИХАЙЛОВ: он поддержал инициативу Олега Кожемяко, но отметил, что и действующий порядок не вызывает возражений у депутатов и населения района. В свою очередь, и.о. главы Партизанского района Лев ХАМХОЕВ считает выборы «одной из проблемных точек» для муниципальных образований. «При высоких затратах на их проведение, явка бывает низкая, в итоге право выбора принадлежит ангажированному меньшинству. При выборах обостряется политическая ситуация в районе, он раскалывается по лагерям кандидатов, включаются грязные технологии», - сказано в отзыве за подписью Хамхоева. Интересно, что большинство отзывов от глав муниципалитетов датировано периодом с 18 по 20 июня текущего года. То есть со своим мнением мэры определились через несколько дней после того, как губернатор Олег Кожемяко на медиасаммите заявил, что «общество накалено» и практика прямых выборов на местном уровне в Приморье – не всегда положительная. Судя по тексту отзывов, действующие «конкурсные» главы приморских городов и районов восприняли это заявление как отказ от возвращения прямых выборов. Добавим, что за год, пока законопроект «пылился» в Законодательном Собрании, в Приморье по конкурсной схеме назначили новых глав Владивостока, Дальнегорска, Партизанска, Хасанского и Надеждинского районов, а также ряда других муниципалитетов. В настоящее время конкурс на замещение должности главы проводится в Уссурийске. ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Прямые выборы глав муниципалитетов в Приморье были отменены осенью 2014 года, несмотря на то, что за несколько месяцев до этого губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ публично заявил, что мэры должны избираться населением. Впрочем, формально законопроект о переходе к избранию глав депутатами по итогам конкурса был внесен не администрацией Приморья, а депутатами фракции «Единая Россия» в ЗС ПК. Губернатор дал положительное заключение на законопроект; а Совет глав муниципальных образований Приморья (его на тот момент возглавлял сити-менеджер Находки Олег КОЛЯДИН – прим. автора) также поддержал отмену выборов. Фото "Восток-Медиа". Александр САЛКОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

