Приморские мэры испугались силы губернатора

Интересно, что большинство отзывов от глав муниципалитетов датировано периодом с 18 по 20 июня текущего года. То есть со своим мнением мэры определились через несколько дней после того, как губернатор Олег Кожемяко на медиасаммите заявил, что «общество накалено» и практика прямых выборов на местном уровне в Приморье – не всегда положительная. Судя по тексту отзывов, действующие «конкурсные» главы приморских городов и районов восприняли это заявление как отказ от возвращения прямых выборов.