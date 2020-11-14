Уникальный парк с музыкальным фонтаном открыли в Артеме

Уникальный парк с музыкальным фонтаном открыли в Артеме

Сегодня, 14:42
Политика
Photo: Администрация Артема
Жители города Артема получили новый, благоустроенный и современный парк, который расположен в районе автобусной остановки «17 километр». Именно этот объект горожане выбрали для обновления в ходе народного голосования около года назад. Об этом сообщает «Золотой Рог».

На торжественной церемонии открытия присутствовал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, мэр города Вячеслав Квон и депутаты Законодательного Собрания Приморского края.

«Я искренне благодарен администрации Артёмовского городского округа за то, что такой хороший парк со светомузыкальным фонтаном был сделан своевременно. Это уже второй отреставрированный парк в Артёме в этом году. Думаю, с каждым годом обновлённых скверов и парков в крае будет прибавляться, и Артём будет хорошеть и благоустраиваться», — сказал на церемонии открытия губернатор Приморья.

Отметим, что реконструкция и благоустройства этого пространства проходило в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», совместно с которым реализуется муниципальная программа «Формирование современной городской среды Артемовского ГО».

Вместе с новыми лавочками и фонарями жители города получили светомузыкальный фонтан, который стал первым в Артеме. После официального открытия данного объекта, мэрия города обратилась к горожанам с просьбой бережно относиться к фонтану.

Совсем скоро строители закончат его пусконаладочные работы и законсервируют до следующего года.

Малышам также будет где разгуляться: две детских площадки для ребят разного возраста были построены в парке. Взрослым обустроена спортивная площадка, а также зона отдыха и прогулочные дорожки. Чтобы комфорт не покидал во время отдыха, в новом парке установлены общественные туалеты со всеми удобствами.

Вместо дряхлых и старых деревьев были высажены новые елочки и кустарники. Теперь в парке можно наслаждаться видом и цветением таких растений как: сосна, туя, сирень, рябина, можжевельник, форзиция и сумах.

А мэр города Вячеслав Квон, во время церемонии открытия рассказал, что было с парком за все время его существования.

«Решение о строительстве этого парка было принято в сентябре 1950 года, через 2 года сюда привезли оборудование и в 1956 году парк уже принял первых посетителей. Затем в его истории бывали разные периоды, когда парк не был востребован. Сегодня наш муниципалитет имеет возможность участвовать в краевых и федеральных программах благоустройства, и проект реконструкции парка в прошлом году победил в народном голосовании. Жители сами подсказали нам, чем наполнить этот парк — и мы осуществили все пожелания», — сказал мэр.

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