Уникальный парк с музыкальным фонтаном открыли в Артеме

«Решение о строительстве этого парка было принято в сентябре 1950 года, через 2 года сюда привезли оборудование и в 1956 году парк уже принял первых посетителей. Затем в его истории бывали разные периоды, когда парк не был востребован. Сегодня наш муниципалитет имеет возможность участвовать в краевых и федеральных программах благоустройства, и проект реконструкции парка в прошлом году победил в народном голосовании. Жители сами подсказали нам, чем наполнить этот парк — и мы осуществили все пожелания», — сказал мэр.