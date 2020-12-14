Любимые автомобили приморцев вошли в ТОП-10 самых угоняемых машин в России

В лидерах в России остаются японские марки: владельцы Toyota Camry и Lexus LX чаще всего обращались в «АльфаСтрахование» для возмещения по каско в связи с угоном.
Самым угоняемым автомобилем за 9 месяцев 2020 г. стала Toyota Camry. В топ-10 по частоте угонов также вошли еще две модели марки Toyota: третью строчку заняла Toyota RAV4 (0,36%), восьмую – Toyota Land Cruiser 200 (0,17%). Кроме того, в пятерке по популярности у угонщиков – Lexus LX (0,62%), Lexus RX (0,21%) и Hyundai Tucson (0,21%). Наконец, жертвами угонов часто становились Kia Sorento, ВАЗ 2121 Niva, Kia Rio и Mercedes-Benz S-Сlass. Аналитики «АльфаСтрахование» выражают надежду, что внедренные «Тойота Мотор» меры для защиты новых автомобилей Toyota и Lexus, представленных в России (маркировка L-Mark и T-Mark) в ближайшее время приведут к снижению частоты угона автомобилей в стране.
«В целом, за прошедшие месяцы 2020 г. из-за пандемии частота угонов снизилась на 20%. Это связано с мерами по ограничению передвижения на автомобилях весной, а также ужесточением процедуры пересечения границ. Угнанные автомобили, прежде всего, премиум- класса стало невозможно перевести на другие территории, также к нам в страну не попали группы угонщиков из сопредельных стран. Поэтому лидирующие у автоугонщиков годом ранее такие модели, как Land Rover Freelander, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado почти вышли из первой десятки по угоняемости. К сожалению, после ослабления карантинных мер частота угонов по всем сегментам и маркам авто не только вернется на прежние уровни, но и, скорее всего, увеличится в связи с ростом цен как на сами автомобили, так и на запчасти из-за роста курса валют, а также общей экономической ситуацией. Полис каско – лучший вариант защиты автомобиля от угона», – говорит Илья Григорьев, директор департамента андеррайтинга автострахования «АльфаСтрахование».
Наиболее часто угоняемые автомобили в России за 9 месяцев 2020 г.
|
Модель транспортного средства
|
Частота угона, %
|
Toyota Camry
|
0,70
|
Lexus LX
|
0,62
|
Toyota RAV4
|
0,36
|
Lexus RX
|
0,21
|
Hyundai Tucson
|
0,21
|
Kia Sorento
|
0,20
|
ВАЗ 2121 Niva
|
0,18
|
Toyota Land Cruiser 200
|
0,17
|
Kia Rio
|
0,16
|
Mercedes-Benz S- Сlass
|
0,16