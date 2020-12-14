Любимые автомобили приморцев вошли в ТОП-10 самых угоняемых машин в России

«В целом, за прошедшие месяцы 2020 г. из-за пандемии частота угонов снизилась на 20%. Это связано с мерами по ограничению передвижения на автомобилях весной, а также ужесточением процедуры пересечения границ. Угнанные автомобили, прежде всего, премиум- класса стало невозможно перевести на другие территории, также к нам в страну не попали группы угонщиков из сопредельных стран. Поэтому лидирующие у автоугонщиков годом ранее такие модели, как Land Rover Freelander, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado почти вышли из первой десятки по угоняемости. К сожалению, после ослабления карантинных мер частота угонов по всем сегментам и маркам авто не только вернется на прежние уровни, но и, скорее всего, увеличится в связи с ростом цен как на сами автомобили, так и на запчасти из-за роста курса валют, а также общей экономической ситуацией. Полис каско – лучший вариант защиты автомобиля от угона», – говорит Илья Григорьев, директор департамента андеррайтинга автострахования «АльфаСтрахование».