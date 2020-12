Любимые автомобили приморцев вошли в ТОП-10 самых угоняемых машин в России

По итогам 9 месяцев 2020 г. подтвердился тренд, наметившийся в начале пандемии: угонщики перешли с премиум-авто на менее дорогие и более массовые марки и модели автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В лидерах в России остаются японские марки: владельцы Toyota Camry и Lexus LX чаще всего обращались в «АльфаСтрахование» для возмещения по каско в связи с угоном. Самым угоняемым автомобилем за 9 месяцев 2020 г. стала Toyota Camry. В топ-10 по частоте угонов также вошли еще две модели марки Toyota: третью строчку заняла Toyota RAV4 (0,36%), восьмую – Toyota Land Cruiser 200 (0,17%). Кроме того, в пятерке по популярности у угонщиков – Lexus LX (0,62%), Lexus RX (0,21%) и Hyundai Tucson (0,21%). Наконец, жертвами угонов часто становились Kia Sorento, ВАЗ 2121 Niva, Kia Rio и Mercedes-Benz S-Сlass. Аналитики «АльфаСтрахование» выражают надежду, что внедренные «Тойота Мотор» меры для защиты новых автомобилей Toyota и Lexus, представленных в России (маркировка L-Mark и T-Mark) в ближайшее время приведут к снижению частоты угона автомобилей в стране. «В целом, за прошедшие месяцы 2020 г. из-за пандемии частота угонов снизилась на 20%. Это связано с мерами по ограничению передвижения на автомобилях весной, а также ужесточением процедуры пересечения границ. Угнанные автомобили, прежде всего, премиум- класса стало невозможно перевести на другие территории, также к нам в страну не попали группы угонщиков из сопредельных стран. Поэтому лидирующие у автоугонщиков годом ранее такие модели, как Land Rover Freelander, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado почти вышли из первой десятки по угоняемости. К сожалению, после ослабления карантинных мер частота угонов по всем сегментам и маркам авто не только вернется на прежние уровни, но и, скорее всего, увеличится в связи с ростом цен как на сами автомобили, так и на запчасти из-за роста курса валют, а также общей экономической ситуацией. Полис каско – лучший вариант защиты автомобиля от угона», – говорит Илья Григорьев, директор департамента андеррайтинга автострахования «АльфаСтрахование». Наиболее часто угоняемые автомобили в России за 9 месяцев 2020 г. Модель транспортного средства Частота угона, % Toyota Camry 0,70 Lexus LX 0,62 Toyota RAV4 0,36 Lexus RX 0,21 Hyundai Tucson 0,21 Kia Sorento 0,20 ВАЗ 2121 Niva 0,18 Toyota Land Cruiser 200 0,17 Kia Rio 0,16 Mercedes-Benz S- Сlass 0,16

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter