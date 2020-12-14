У жителей Южно-Сахалинска оказался самый низкий средний процент квартплаты к зарплате по России

В основе рейтингования лежит методика, специально разработанная для этого исследования на основе данных о жилищных условиях населения. За единицу расчета аналитики взяли 1-комнатную квартиру площадью 35,8 м2, в которой проживает 1 человек и имеет доход в виде одной заработной платы (по данным Росстата). Затем рассчитали «совокупный коммунальный платеж», который этот человек должен будет платить за коммунальные услуги, исходя из официальных тарифов и нормативов потребления, действующих в регионе. Совокупный коммунальный платеж состоит из платы за коммунальные услуги (энергопотребление, потребление горячей и холодной воды, водоотведение, отопление) и жилищные услуги (содержание и эксплуатация, капитальный ремонт, вывоз мусора). Таким образом эксперты определили процент расходов на коммунальные платежи в доходе среднестатистического жителя в отдельно взятом региональном центре субъекта РФ.