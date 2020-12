У жителей Южно-Сахалинска оказался самый низкий средний процент квартплаты к зарплате по России

Больше, чем в половине городов – региональных центрах России – жители тратят на услуги ЖКХ от 7 % до 11% от своей заработной платы, таких городов - 50. «Партия Народное ЖКХ» провела исследование и выяснила, жителям каких городов коммунальные расходы по карману, а каким нет.

Стояла задача проанализировать, какую долю занимают расходы на жилищно-коммунальные услуги в среднемесячной заработной плате жителей региональных центров субъектов федерации. Эксперты проанализировали тарифы и средние зарплаты в 85 региональных центрах субъектов РФ, в том числе Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. В основе рейтингования лежит методика, специально разработанная для этого исследования на основе данных о жилищных условиях населения. За единицу расчета аналитики взяли 1-комнатную квартиру площадью 35,8 м2, в которой проживает 1 человек и имеет доход в виде одной заработной платы (по данным Росстата). Затем рассчитали «совокупный коммунальный платеж», который этот человек должен будет платить за коммунальные услуги, исходя из официальных тарифов и нормативов потребления, действующих в регионе. Совокупный коммунальный платеж состоит из платы за коммунальные услуги (энергопотребление, потребление горячей и холодной воды, водоотведение, отопление) и жилищные услуги (содержание и эксплуатация, капитальный ремонт, вывоз мусора). Таким образом эксперты определили процент расходов на коммунальные платежи в доходе среднестатистического жителя в отдельно взятом региональном центре субъекта РФ. В результате исследования по уровню затрат на коммунальные услуги определились три зоны городов, в которых тарифы: Самые низкие, с долей расходов от 3 до 5% – зеленая зона;

Средние с долей расходов 5 до 7% – желтая зона;

Высокие с долей расходов от 7 до 11% – красная зона. В красной зоне оказались 50 городов – административных центров в регионах РФ, в которых процент квартплаты от зарплаты составляет более 7 %. Десятка «красной зоны» выглядит так: Иваново (Ивановская область) – 10,6%, Киров (Кировская область) – 9,90%, Курган (Курганская область) – 9,68%, Якутск (Республика Саха) Якутия) – 9,67%, Горно-Алтайск (Республика Алтай) – 9,58%, Владимир (Владимирская область) – 9,15%, Всеволожск (Ленинградская область) – 8,89%, Тамбов (Тамбовская область) – 8,86%, Майкоп (Республика Адыгея) – 8,80%, Барнаул (Алтайский край) – 8,79%. Самый высокий средний процент в Иванове – 10,6%. Среднемесячная зарплата в этих субъектах составляет 43,8 тыс. рублей. В зеленой зоне выделилось 5 городов - региональных центров, здесь процент квартплаты к зарплате составляет менее 7%: Южно-Сахалинск (Сахалинская область) – 3,55%, Москва – 3,92%, Салехард (Ямало-Ненецкий АО) – 4,03%, Санкт-Петербург – 4,38%, Иркутск (Иркутская область) – 4,85%. Самый низкий средний процент квартплаты к зарплате в Южно-Сахалинске – 3,55%. Среднемесячная зарплата в указанных региональных центрах составляет 95,1 тыс. рублей. Примечательно, что попадание административного центра в «красную зону» по затратам на ЖКУ не означает, что тарифы в этом городе выше тарифов административных центров из «зеленой зоны». Это означает, что даже если тарифы в городах «красной зоны» невысокие, то они все равно не по карману среднестатистическому жителю этого города. Доля затрат на ЖКУ среднестатистического жителя Иванова в три раза выше затрат среднестатистического жителя Южно-Сахалинска, и, по мнению Лидера «Партии Народное ЖКХ» Сергея Крекова, – это очень большой разрыв. «Подобные колебания за гранью, и такая ситуация создана искусственно, – прокомментировал результаты исследования Сергей Креков. – Правительству РФ необходимо пересматривать тарифную политику не в сторону компенсации затрат РСО, а в сторону поддержки и отстаивания интересов населения. Что толку от дешевых тарифов в Иванове, если после оплаты коммунальных услуг денег на проживание остается мало, судя по среднемесячной заработной плате? Пусть у вас хоть трижды экономически обоснованный тариф, это не значит, что у населения есть деньги его оплачивать».

