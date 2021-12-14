Степанов: Муниципальная реформа позволит повысить управляемость Хасанского района

Степанов: Муниципальная реформа позволит повысить управляемость Хасанского района
Степанов: Муниципальная реформа позволит повысить управляемость Хасанского района
Сегодня, 10:17ПолитикаФото: Администрация Хасанского района
Иван Степанов поддержал запуск муниципальной реформы в возглавляемом им Хасанском районе. По его словам, инициатива позволит повысить управляемость территории и прервать затянувшийся кадровый голод.

«Сейчас у нас сложилась ситуация, когда мы зачастую не успеваем тратить выделяемые нам из бюджета региона средства. Это происходит из-за нехватки специалистов в поселковых администрациях. Например, в Зарубино администрация поселения сейчас на карантине из-за ковида, специалисты не могут отрабатывать поступаемые из правительства края запросы», — сказал Иван Степанов.

Он также подчеркнул, что после реформы снизятся затраты на проведение выборов разного уровня. Сейчас администрация района вынуждена регулярно тратиться на проведение различных электоральных процедур.

Ранее в поддержку реформы выступила председатель Думы Хасанского района Вероника Ильина. Она также подчеркнула, что инициатива позволит повысить эффективность управления и сократит расходы на чиновничий аппарат.

«Людям так элементарно удобнее. Потому что сегодня по одним вопросам они вынуждены обращаться на уровень поселения, по другим — на уровень района. Все это создаёт предпосылки к тому, что порой ответственность просто перекладывается, и жители уже не понимают, а где именно искать помощи в решении своей проблемы», — сказала Ильина.

Отметим, муниципальная реформа подразумевает преобразование Хасанского района в округ. Она позволит ликвидировать поселковые администрации, внедрив их в единый административный аппарат. Согласно федеральному законодательству, все муниципальные районы в срок до 2025 года должны быть преобразованы в муниципальные округа.

Сюжеты:
Приморский край
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