Степанов: Муниципальная реформа позволит повысить управляемость Хасанского района

«Сейчас у нас сложилась ситуация, когда мы зачастую не успеваем тратить выделяемые нам из бюджета региона средства. Это происходит из-за нехватки специалистов в поселковых администрациях. Например, в Зарубино администрация поселения сейчас на карантине из-за ковида, специалисты не могут отрабатывать поступаемые из правительства края запросы», — сказал Иван Степанов.
Он также подчеркнул, что после реформы снизятся затраты на проведение выборов разного уровня. Сейчас администрация района вынуждена регулярно тратиться на проведение различных электоральных процедур.
Ранее в поддержку реформы выступила председатель Думы Хасанского района Вероника Ильина. Она также подчеркнула, что инициатива позволит повысить эффективность управления и сократит расходы на чиновничий аппарат.
«Людям так элементарно удобнее. Потому что сегодня по одним вопросам они вынуждены обращаться на уровень поселения, по другим — на уровень района. Все это создаёт предпосылки к тому, что порой ответственность просто перекладывается, и жители уже не понимают, а где именно искать помощи в решении своей проблемы», — сказала Ильина.
Отметим, муниципальная реформа подразумевает преобразование Хасанского района в округ. Она позволит ликвидировать поселковые администрации, внедрив их в единый административный аппарат. Согласно федеральному законодательству, все муниципальные районы в срок до 2025 года должны быть преобразованы в муниципальные округа.