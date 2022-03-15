В Приморье тарифы на услуги ЖКХ вырастут по плану

Как поясняется, все ресурсоснабжающие организации получают компенсацию сверхнормативных затрат из краевого бюджета. Стоит отметить, что жители Приморье платят за электроэнергию по льготному тарифу. Кроме того, с этого года для промышленных потребителей и предпринимателей снижена стоимость киловатта, сейчас она не превышает 8 рублей. А со второго полугодия планируется ввести субсидируемые расценки за услугу по обращению с отходами.
Разницу между себестоимостью коммунальных услуг, оказываемых предприятиями, и тарифами для потребителей компенсирует краевой бюджет.
Ранее сообщалось, что управляющие компании Приморья, допустившие рост цен на свои услуги, понесут наказание. В минувший понедельник, 14 марта, в правительстве края сообщили, что есть жалобы граждан на ряд управляющих компаний, разместивших объявления об увеличении стоимости обслуживания жилья.
Краевые власти заверили, что такие объявления незаконны. Муниципалитеты обязали провести работу с управляющими организациями, а государственной жилищной инспекции поручено провести проверки таких компаний.