В Приморье тарифы на услуги ЖКХ вырастут по плану

В Приморье тарифы на услуги ЖКХ вырастут по плану
В Приморье тарифы на услуги ЖКХ вырастут по плану
Сегодня, 11:03ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
В Приморье заявили о плановом росте тарифов на коммунальные услуги, который случится 1 июля. Индексация составит 4%, этот параметр был утверждён ещё в декабре прошлого года и нет оснований для его увеличения, заверили в пресс-службе края.

Как поясняется, все ресурсоснабжающие организации получают компенсацию сверхнормативных затрат из краевого бюджета. Стоит отметить, что жители Приморье платят за электроэнергию по льготному тарифу. Кроме того, с этого года для промышленных потребителей и предпринимателей снижена стоимость киловатта, сейчас она не превышает 8 рублей. А со второго полугодия планируется ввести субсидируемые расценки за услугу по обращению с отходами.

Разницу между себестоимостью коммунальных услуг, оказываемых предприятиями, и тарифами для потребителей компенсирует краевой бюджет.

Ранее сообщалось, что управляющие компании Приморья, допустившие рост цен на свои услуги, понесут наказание. В минувший понедельник, 14 марта, в правительстве края сообщили, что есть жалобы граждан на ряд управляющих компаний, разместивших объявления об увеличении стоимости обслуживания жилья.

Краевые власти заверили, что такие объявления незаконны. Муниципалитеты обязали провести работу с управляющими организациями, а государственной жилищной инспекции поручено провести проверки таких компаний.

Сюжеты:
Приморье
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