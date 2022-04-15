Русолово расширяет производство в Хабаровском крае и предлагает работу

Крупнейший производитель олова в России — ПАО «Русолово» в связи с расширением производства открывает вакансии в Хабаровском крае.

Компания приглашает на работу специалистов по следующим направлениям: Горный мастер на подземных горных работах

Начальник участка подземных горных работ

Участковый геолог

Главный геолог

Участковый маркшейдер

Главный маркшейдер

Машинист буровых установок

Проходчик

Сепараторщик с обучением новейшим методам предварительного обогащения полезных ископаемых на оборудовании немецкого производства Steinert

Взрывник Компания предлагает: Стабильную заработную плату, официальное оформление в соответствии с ТК РФ

Проживание и питание за счет работодателя, компенсацию проезда, прохождение медкомиссии

ДМС, ежегодный отпуск и льготные условия санаторно-курортного лечения в профильных санаториях

Компания оплачивает обучение как на местах, так и в федеральных центрах повышения квалификации (г. Воронеж)

Сотрудникам доступны программы повышения квалификации, переквалификации и карьерный рост Обращаться: E-mail: votchel_ts@seligdar.ru Тел. 8 (42146) 2-29-73; 8-914-154-06-47 Отдел кадров ПАО «Русолово»: 682711, Хабаровский край, Солнечный район, п. Солнечный, Ленина 27, 1 этаж, правое крыло, каб. 112 — 114.

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