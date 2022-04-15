Русолово расширяет производство в Хабаровском крае и предлагает работу

Крупнейший производитель олова в России — ПАО «Русолово» в связи с расширением производства открывает вакансии в Хабаровском крае.
- Горный мастер на подземных горных работах
- Начальник участка подземных горных работ
- Участковый геолог
- Главный геолог
- Участковый маркшейдер
- Главный маркшейдер
- Машинист буровых установок
- Проходчик
- Сепараторщик с обучением новейшим методам предварительного обогащения полезных ископаемых на оборудовании немецкого производства Steinert
- Взрывник
- Стабильную заработную плату, официальное оформление в соответствии с ТК РФ
- Проживание и питание за счет работодателя, компенсацию проезда, прохождение медкомиссии
- ДМС, ежегодный отпуск и льготные условия санаторно-курортного лечения в профильных санаториях
- Компания оплачивает обучение как на местах, так и в федеральных центрах повышения квалификации (г. Воронеж)
- Сотрудникам доступны программы повышения квалификации, переквалификации и карьерный рост
Тел. 8 (42146) 2-29-73; 8-914-154-06-47
Отдел кадров ПАО «Русолово»: 682711, Хабаровский край, Солнечный район, п. Солнечный, Ленина 27, 1 этаж, правое крыло, каб. 112 — 114.
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