Русолово расширяет производство в Хабаровском крае и предлагает работу

Русолово расширяет производство в Хабаровском крае и предлагает работу

Русолово расширяет производство в Хабаровском крае и предлагает работу

Вчера, 09:00
Политика
Фото: Пресс-служба ПАО "Русолово"
Крупнейший производитель олова в России — ПАО «Русолово» в связи с расширением производства открывает вакансии в Хабаровском крае.

Компания приглашает на работу специалистов по следующим направлениям:

  • Горный мастер на подземных горных работах
  • Начальник участка подземных горных работ
  • Участковый геолог
  • Главный геолог
  • Участковый маркшейдер
  • Главный маркшейдер
  • Машинист буровых установок
  • Проходчик
  • Сепараторщик с обучением новейшим методам предварительного обогащения полезных ископаемых на оборудовании немецкого производства Steinert
  • Взрывник

Компания предлагает:

  • Стабильную заработную плату, официальное оформление в соответствии с ТК РФ
  • Проживание и питание за счет работодателя, компенсацию проезда, прохождение медкомиссии
  • ДМС, ежегодный отпуск и льготные условия санаторно-курортного лечения в профильных санаториях
  • Компания оплачивает обучение как на местах, так и в федеральных центрах повышения квалификации (г. Воронеж)
  • Сотрудникам доступны программы повышения квалификации, переквалификации и карьерный рост

Обращаться:

Тел. 8 (42146) 2-29-73; 8-914-154-06-47

Отдел кадров ПАО «Русолово»: 682711, Хабаровский край, Солнечный район, п. Солнечный, Ленина 27, 1 этаж, правое крыло, каб. 112 — 114.

Сюжеты:
Хабаровск
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