Маркировка собак: мнения жителей Приморского края

7 февраля на заседании Заксобрания Приморья были приняты корректировки в краевой закон «Об отдельных вопросах в области обращения с животными». Инициаторами выступили губернатор Олег Кожемяко и партия «Единая Россия». Если раньше маркировка собак была добровольной, то с 1 июня этого года она стала обязательной.

Предусмотрено, что летом должна начать функционировать единая база маркированных собак, в которой будут храниться все данные, что способствует облегчению поиска животного в случае его потери. Предполагается, что ведением базы будет заниматься государственная ветеринарная инспекция Приморского края. — Думаю, инициатива хорошая, будет легче найти хозяев, если животное потерялось, также слышала, что у ветврачей будет одна база, где по чипу можно будет отследить историю болезни животного. Насколько будет эффективно — сложно предположить на данный момент. Интересует еще, конечно, стоимость услуги, и не начнут ли брать налоги за твоего чипированного хвостатого, — считает владелец собаки Наталья Марченко. Помимо обязательной маркировки домашних собак будет проведен ряд мероприятий, касающихся бездомных животных. Документ уточняет условия отлова и последующего выпуска животных, не имеющих владельца. Возвращать собак будут в места их отлова. Муниципалитеты наделены полномочиями по стерилизации, вакцинации, нанесению маркировки и учету маркированных животных. Помимо домашних собак будет осуществляться мониторинг животных без владельцев. — Процедура по маркировке домашних животных необходима. Но реализация этой процедуры невыполнима на данный момент. Политика государства в области охраны домашних животных, а также вышеуказанного нормативного документа беспомощна. Нужен еще ряд нормативных документов для корректной работы закона. В связи с чем проект не принесет должного эффекта, — отмечает владелец клуба собаководства «Дерсу» Алексей Арсеньев. Маркировка животного — это присвоение ему уникального буквенно-цифрового номера, который заносится в базу данных Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии. Для чего нужна маркировка и учет домашних животных? — Основной целью маркировки, согласно тексту документа, сейчас значится предотвращение распространения заразных болезней животных, а также выявление источников и путей распространения возбудителей заразных болезней животных. Если действительно будет организован учет абсолютно всех мелких домашних животных (речь о кошках и собаках граждан), то, конечно, инициатива хорошая, в первую очередь — для повышения уровня ответственности владельцев и контроля за увеличением популяции бродячих животных. Однако, среди ветеринарных специалистов на сегодняшний день очень много вопросов относительно организации этого процесса, внесения данных уже маркированных животных в единую базу (на данный момент их несколько), возможной стандартизации средств маркировки (чипов) и прочие моменты, — считают владельцы ветеринарной клиники «Горилла» Надежда Дроздовская и Павел Буев. В первую очередь, это нужно для контроля и отслеживания. Пропажи домашних любимцев не редкий случай, данная система поможет с легкостью найти пропавшее животное и вернуть своему хозяину. Несомненно, благодаря учету можно отслеживать недобросовестных хозяев, которые решили избавиться от любимца, отпустив его «на волю». К сожалению, некоторые собаки часто проявляют агрессию к другим людям, а найти виновника практически невозможно, теперь же станет гораздо легче определить хозяина агрессивного животного и наказать его. Это необходимо и для ветеринарных служб, и для таможенных, поскольку без чипа животное не может покинуть территорию Российской Федерации. Какие виды маркировки существуют? — При правильной организации процедуры, она будет очень полезной: отыскать своего питомца в случае потери, отыскать хозяев питомца, если произошел несчастный случай с участием животного, и привлечь к ответственности, борьба с бездомными животными, если хозяин выгнал животное из дома, поможет с нераспространением каких-либо заболеваний. Думаю, будет польза, во всем должен быть порядок. Касается это и животных, — считает владелец собаки Елена Пелекшева. Есть множество способов чипирования домашних любимцев. Маркировать питомцев можно с помощью микрочипов. Это метка радиочастотной идентификации, которая хранит уникальный номер животного и с помощью специальной антенны может передать его на считыватель, поднесенный на определенное расстояние. Чип вместе с антенной упаковывается в специальную капсулу из биосовместимого стекла с покрытием, исключающим аллергические реакции, отторжение или перемещение под кожей животного. Стоимость маркировки составит от 500 до 1000 рублей — это в государственных ветклиниках Приморского края. В первую очередь, маркировка коснется собак, но если хозяин кошки беспокоится за своего любимца, то никаких препятствий к процедуре у него не должно возникнуть. Процедура оплачивается хозяином. — Думаю, что процедура необходима, мои собаки имеют клеймо и чип. Если будет единая база, намного легче разыскать человека, которому принадлежит животное, — считает владелец питомника «Владлидер» Анна Дацун. Валерия Солодун

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter