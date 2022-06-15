Маркировка собак: мнения жителей Приморского края

Маркировка собак: мнения жителей Приморского края
Маркировка собак: мнения жителей Приморского края
Вчера, 13:45ПолитикаФото: 1MI
7 февраля на заседании Заксобрания Приморья были приняты корректировки в краевой закон «Об отдельных вопросах в области обращения с животными». Инициаторами выступили губернатор Олег Кожемяко и партия «Единая Россия». Если раньше маркировка собак была добровольной, то с 1 июня этого года она стала обязательной.

Предусмотрено, что летом должна начать функционировать единая база маркированных собак, в которой будут храниться все данные, что способствует облегчению поиска животного в случае его потери. Предполагается, что ведением базы будет заниматься государственная ветеринарная инспекция Приморского края.

— Думаю, инициатива хорошая, будет легче найти хозяев, если животное потерялось, также слышала, что у ветврачей будет одна база, где по чипу можно будет отследить историю болезни животного. Насколько будет эффективно — сложно предположить на данный момент. Интересует еще, конечно, стоимость услуги, и не начнут ли брать налоги за твоего чипированного хвостатого, — считает владелец собаки Наталья Марченко.

Помимо обязательной маркировки домашних собак будет проведен ряд мероприятий, касающихся бездомных животных. Документ уточняет условия отлова и последующего выпуска животных, не имеющих владельца. Возвращать собак будут в места их отлова. Муниципалитеты наделены полномочиями по стерилизации, вакцинации, нанесению маркировки и учету маркированных животных. Помимо домашних собак будет осуществляться мониторинг животных без владельцев.

— Процедура по маркировке домашних животных необходима. Но реализация этой процедуры невыполнима на данный момент. Политика государства в области охраны домашних животных, а также вышеуказанного нормативного документа беспомощна. Нужен еще ряд нормативных документов для корректной работы закона. В связи с чем проект не принесет должного эффекта, — отмечает владелец клуба собаководства «Дерсу» Алексей Арсеньев.

Маркировка животного — это присвоение ему уникального буквенно-цифрового номера, который заносится в базу данных Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии.

Для чего нужна маркировка и учет домашних животных?

— Основной целью маркировки, согласно тексту документа, сейчас значится предотвращение распространения заразных болезней животных, а также выявление источников и путей распространения возбудителей заразных болезней животных. Если действительно будет организован учет абсолютно всех мелких домашних животных (речь о кошках и собаках граждан), то, конечно, инициатива хорошая, в первую очередь — для повышения уровня ответственности владельцев и контроля за увеличением популяции бродячих животных. Однако, среди ветеринарных специалистов на сегодняшний день очень много вопросов относительно организации этого процесса, внесения данных уже маркированных животных в единую базу (на данный момент их несколько), возможной стандартизации средств маркировки (чипов) и прочие моменты, — считают владельцы ветеринарной клиники «Горилла» Надежда Дроздовская и Павел Буев.

В первую очередь, это нужно для контроля и отслеживания. Пропажи домашних любимцев не редкий случай, данная система поможет с легкостью найти пропавшее животное и вернуть своему хозяину. Несомненно, благодаря учету можно отслеживать недобросовестных хозяев, которые решили избавиться от любимца, отпустив его «на волю». К сожалению, некоторые собаки часто проявляют агрессию к другим людям, а найти виновника практически невозможно, теперь же станет гораздо легче определить хозяина агрессивного животного и наказать его. Это необходимо и для ветеринарных служб, и для таможенных, поскольку без чипа животное не может покинуть территорию Российской Федерации.

Какие виды маркировки существуют?

— При правильной организации процедуры, она будет очень полезной: отыскать своего питомца в случае потери, отыскать хозяев питомца, если произошел несчастный случай с участием животного, и привлечь к ответственности, борьба с бездомными животными, если хозяин выгнал животное из дома, поможет с нераспространением каких-либо заболеваний. Думаю, будет польза, во всем должен быть порядок. Касается это и животных, — считает владелец собаки Елена Пелекшева.

Есть множество способов чипирования домашних любимцев. Маркировать питомцев можно с помощью микрочипов. Это метка радиочастотной идентификации, которая хранит уникальный номер животного и с помощью специальной антенны может передать его на считыватель, поднесенный на определенное расстояние. Чип вместе с антенной упаковывается в специальную капсулу из биосовместимого стекла с покрытием, исключающим аллергические реакции, отторжение или перемещение под кожей животного.

Стоимость маркировки составит от 500 до 1000 рублей — это в государственных ветклиниках Приморского края.

В первую очередь, маркировка коснется собак, но если хозяин кошки беспокоится за своего любимца, то никаких препятствий к процедуре у него не должно возникнуть.

Процедура оплачивается хозяином.

— Думаю, что процедура необходима, мои собаки имеют клеймо и чип. Если будет единая база, намного легче разыскать человека, которому принадлежит животное, — считает владелец питомника «Владлидер» Анна Дацун.

Валерия Солодун

Сюжеты:
Приморский край
собаки
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru, mushinskaya@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы