Поливомоечная машина, помогающая содержать дороги Находки, появилась у «Терминала Астафьева»

Новая поливомоечная машина на базе «Камаза» уже приступила к работе по поддержанию сохранности дороги в жилом районе улицы Проточная, жители которой ранее обратились в «Терминал Астафьева» с просьбой об этом. Помимо дополнительной техники, предприятие само ввело здесь ограничение скорости для водителей проезжающих грузовиков — в 5 километров в час. Контроль ведется регулярно, проверяя тахометры. За нарушение — серьезный штраф.
«Мы регулярно проводим встречи с представителями „Терминала Астафьева“ по вопросу сохранности нашей дороги. Портовики слышат наши просьбы и предложения и всегда идут нам на встречу. Так, начала работать поливочная машина, которая в сухую погоду поливает дорогу. Сейчас запустили новую технику. Мы, конечно, за это им благодарны», — рассказал Анна Темина, жительница Находки.
Депутат законодательного собрания Приморского края Николай Алешин отметил, насколько важна жителям Находки помощь социально-ответственного бизнеса.
«Обращения жителей, связанные с благоустройством, ремонтом дорог возле их домов продолжают поступают мне, как депутату. Люди хотят нормального состояния в том числе и гравийных дорог, даже если они живут в промзоне. Поэтому так важен пример работы «Терминала Астафьева», который оперативно откликнулся на обращение местных жителей улицы Проточная и менее, чем за месяц приобрел дополнительную поливальную машину, которая будет работать в этом районе.
Важно, когда крупный бизнес не просто слышит обращения жителей, но и оперативно на них реагирует. Поэтому хотелось бы, чтобы такую культуру общения перенимали и другие стивидорные компании», — подчеркнул Николай Алешин.
«Нам важно, чтобы у жителей, часть которых является и нашими работниками, была достойная социальная среда. Поэтому забота о месте, где работаем — это не просто слова, а регулярная работа нашей уникальной специальной техники в жилых районах Находки. В ежедневном режиме все машины работают на очистке территории порта, дополнительно привлекаем их на помощь в благоустройстве общественных пространств», — сообщил исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр Ганин.
Так, парогенератор портовиков привлекали к санитарной обработке подшефной школы «Полюс» во время пандемии коронавируса, эта же техника каждый год участвует в субботнике в микрорайоне Астафьева. А уникальная машина «Центурион» помогала в очистке озера Соленое во время ликвидации ЧС в 2020 году, собрав десятки кубометров мазутной пленки с поверхности озера. Использование высокотехнологичной и многофункциональной техники, которую возможно использовать в различных условиях является приоритетом работы «Терминала Астафьева».