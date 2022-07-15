Поливомоечная машина, помогающая содержать дороги Находки, появилась у «Терминала Астафьева»

«Обращения жителей, связанные с благоустройством, ремонтом дорог возле их домов продолжают поступают мне, как депутату. Люди хотят нормального состояния в том числе и гравийных дорог, даже если они живут в промзоне. Поэтому так важен пример работы «Терминала Астафьева», который оперативно откликнулся на обращение местных жителей улицы Проточная и менее, чем за месяц приобрел дополнительную поливальную машину, которая будет работать в этом районе.