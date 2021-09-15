Дмитрий Лёгкий смог вернуть внимание властей к проблемам Первомайки

Всего за пару месяцев он успел несколько раз встретиться с мэром Константином Шестаковым, как итог — удалось договориться о ремонте дороги на Калинина, ключевой транспортной артерии всей Первомайки.
Кроме того, власти начали активно заниматься благоустройством Чуркина.
«Мы уже несколько раз встречались с Константином Шестаковым. Он предлагал свои идеи, я — свои. Так, у него есть инициатива сделать большую прогулочную зону по улице Харьковская. Обустроить там видовые, тропу здоровья, места для велосипедистов, засадить пространство кустарниками и растениями. Там смогли бы отдыхать и молодые семьи с детьми, и подростки, и пожилые. И местные жители с большим энтузиазмом встретили этот проект», — рассказал Дмитрий Лёгкий в недавнем интервью.
Также недавно была представлена первая очередь благоустройства сопки Бурачка. Место уже успело полюбиться большинству горожан.
Стоит отметить, что долгое время Чуркин оставался на периферии внимания чиновников. Основные средства вливались в благоустройство «гостевого маршрута» и центральных улиц. Теперь же ситуация изменилась.