Дмитрий Лёгкий смог вернуть внимание властей к проблемам Первомайки

«Мы уже несколько раз встречались с Константином Шестаковым. Он предлагал свои идеи, я — свои. Так, у него есть инициатива сделать большую прогулочную зону по улице Харьковская. Обустроить там видовые, тропу здоровья, места для велосипедистов, засадить пространство кустарниками и растениями. Там смогли бы отдыхать и молодые семьи с детьми, и подростки, и пожилые. И местные жители с большим энтузиазмом встретили этот проект», — рассказал Дмитрий Лёгкий в недавнем интервью.