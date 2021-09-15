Дмитрий Лёгкий: Владивостоку следует вернуть морской общественный транспорт

«Нередко люди поднимают вопрос необходимости восстановления морского общественного транспорта. Почему бы не вернуть Мальцевскую переправу, не соединить Змеинку с центром города. Ведь морское сообщение порой не только удобнее, но и помогло бы разгрузить дороги. Да и в целом, в морском городе должен быть морской транспорт! Я думаю, наши власти могли бы разработать экономически выгодный проект, от которого выиграл бы и городской бюджет, и горожане», — сказал Дмитрий Лёгкий.