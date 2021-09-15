Дмитрий Лёгкий: Владивостоку следует вернуть морской общественный транспорт

Дмитрий Лёгкий: Владивостоку следует вернуть морской общественный транспорт
Дмитрий Лёгкий: Владивостоку следует вернуть морской общественный транспорт
Сегодня, 14:29Политика
Портовик Дмитрий Лёгкий предлагает вернуть морской общественный транспорт во Владивостоке.

По его мнению, это позволит разгрузить дороги на Чуркине, а также станет ещё одной изюминкой города. Об этом он рассказал в своём последнем интервью.

О необходимости восстановления морского сообщения нередко говорят жители Первомайки на встречах с Дмитрием Лёгким. Для большинства добраться до центра города или других районов куда удобнее по морю, чем на авто или общественном транспорте.

«Нередко люди поднимают вопрос необходимости восстановления морского общественного транспорта. Почему бы не вернуть Мальцевскую переправу, не соединить Змеинку с центром города. Ведь морское сообщение порой не только удобнее, но и помогло бы разгрузить дороги. Да и в целом, в морском городе должен быть морской транспорт! Я думаю, наши власти могли бы разработать экономически выгодный проект, от которого выиграл бы и городской бюджет, и горожане», — сказал Дмитрий Лёгкий.

Отметим, ежевечерние встречи Дмитрия Лёгкого с жителями Первомайки уже стали доброй традицией. Каждый день портовик приходит во дворы, общается с людьми и разбирается с их проблемами.

Сюжеты:
Приморский край
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