С поддержкой губернатора: Дмитрий Новиков презентовал программу «Новый город» Кожемяко

«Будем делать всё, чтобы жители каждый год видели качественные изменения в инфраструктуре, чтобы появлялись новые парки и скверы. Люди должны быть уверены, что Первомайка станет самым процветающим районом города. Для этого есть всё, в том числе — депутаты, которые готовы отставать интересы территории в Законодательном Собрании», — сказал Олег Кожемяко.