С поддержкой губернатора: Дмитрий Новиков презентовал программу «Новый город» Кожемяко

С поддержкой губернатора: Дмитрий Новиков презентовал программу «Новый город» Кожемяко
С поддержкой губернатора: Дмитрий Новиков презентовал программу «Новый город» Кожемяко
Сегодня, 10:20Политика
Губернатор Приморья Олег Кожемяко выступил в поддержку программы депутата Дмитрия Новикова «Новый город». Инициатива подразумевает комплексное развитие Первомайского района. Новиков рассказал о первых итогах проекта и планах на будущее.

«Пора переходить к комплексному развитию Первомайского района, а не заниматься «латанием дыр». В рамках программы «Новый город» мы провели опрос среди жителей Первомайки, чтобы узнать, каким они сами видят свой район. Вместе с командой мы опросили около шести тысяч жителей территории», — сказал Дмитрий Новиков.

Активнее всего участники опроса голосовали за проект обустройства спортивного центра с бассейном. Также в списке лидеров — комплексном благоустройстве дворов и пляжей, формировании комфортной транспортной системы.

«Это новый город, город, который будет преображаться. Жители говорят, что постоянно уделяется внимание центру и гостевым маршрутам. Но люди-то в основном живут в спальных районах, в частности, в Первомайке», — сказал Новиков.

По словам Олега Кожемяко, уже сейчас Первомайский район приобретает новый вид. Перед саммитом АТЭС там появились мосты, построен Театр оперы и балета. Эти и другие объекты вдохнули новую жизнь в территорию. Отдельно глава региона подчеркнул работу Дмитрия Новикова: депутат активно работает на территории, борется с недобросовестными застройщиками, занимается благоустройством.

«Такая работа и формирует отношение людей к депутату как к человеку, который защищает их интересы», — отметил глава региона.

Первомайский район для Кожемяко — далеко не чужой. Когда-то на Надибаидзе жила его сестра, и Олег Николаевич там знает «каждое окно». Так что и проблемы территории он отлично представляет.

«Будем делать всё, чтобы жители каждый год видели качественные изменения в инфраструктуре, чтобы появлялись новые парки и скверы. Люди должны быть уверены, что Первомайка станет самым процветающим районом города. Для этого есть всё, в том числе — депутаты, которые готовы отставать интересы территории в Законодательном Собрании», — сказал Олег Кожемяко.

Сюжеты:
Приморский край
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