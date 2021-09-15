Юрий Мельников: Сентябрьские выборы станут максимально открытыми

Сентябрьские выборы в Заксобрание и Госдуму станут максимально открытыми, уверен уполномоченный по правам человека в Приморье Юрий Мельников. Он подчеркнул, что для этого в регионе созданы все условия.

«Будет создан Центр наблюдения, куда сможет прийти любой гражданин и проследить за ходом голосования. На участках оборудованы видеокамеры и видеорегистраторы, везде будут работать наблюдатели от разных партий. Любые заявления о непрозрачности попросту не имеют под собой оснований», — сказал Юрий Мельников. Он отметил, что нынешние меры по созданию сети наблюдения за ходом голосования можно назвать беспрецедентными. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что теперь, благодаря цифровизации, использование различных сомнительных технологий на выборах попросту невозможно. «Там, где творились форменные безобразия, мы их влияние практически минимизировали через кадровую политику, беспрецедентную цифровизацию, технологическое переоснащение», — подчеркнула Памфилова. Кроме того, она напомнила, что любые попытки нарушений будут караться уголовным преследованием.

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