«Билет в будущее» уже получили первые школьники Приморья

«Билет в будущее» уже получили первые школьники Приморья
«Билет в будущее» уже получили первые школьники Приморья
Сегодня, 17:36ПолитикаФото: Золотой рог
В столице Дальнего Востока, на базе исторического парка «Россия — моя история», открылась профориентацинная площадка, посвященная профессиям и профессиональной ориентации «Лаборатория будущего».

Уже сегодня, 15 октября, первая группа ребят прошла квесты, которые помогли понять, какая профессия ближе всего и интереснее для каждого школьника. Программа проекта «Билет в будущее» в интерактивной форме знакомит с с различными отраслями и профессиями, поможет понять, в каком направлении можно развивать свои способности. На все мероприятия ребят регистрируют педагоги-навигаторы, которые определены в каждой школе.

К примеру, участники проекта «Билет в будущее» смогут «примерить» на себя профессии по самым разным профилям. Среди них — инженер космических систем, bim-инженер-проектировщик, ux-, гейм- и ландшафтный дизайнер, юрист, агроном, почвовед, бухгалтер, спасатель МЧС, педагог, сварщик, повар — всего более 65 современных и востребованных специальностей.

Отметим, что такие мероприятия, направленные на развитие школьного образования проходят в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
школаобучение
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