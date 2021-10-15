«Билет в будущее» уже получили первые школьники Приморья

Уже сегодня, 15 октября, первая группа ребят прошла квесты, которые помогли понять, какая профессия ближе всего и интереснее для каждого школьника. Программа проекта «Билет в будущее» в интерактивной форме знакомит с с различными отраслями и профессиями, поможет понять, в каком направлении можно развивать свои способности. На все мероприятия ребят регистрируют педагоги-навигаторы, которые определены в каждой школе.