Дальнему Востоку написали новую сказку

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики подготовило проект развития региона до 2025 года

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики подготовило проект развития региона до 2025 года. В документе указаны основные направления с перспективой на 2035 год, он уже внесен в правительство. Чтобы добиться их, надо не просто сделать огромный шаг вперед, а совершить настоящий марш-бросок, так как сначала Дальний Восток должен догнать среднероссийский уровень, а затем его обогнать. Зная все более печальные современные тренды, во все это откровенно не верится. К примеру, рассмотрим цели национальной программы: остановить миграционный отток и увеличить численность населения до 8,3 млн человек; создать 450 тыс. новых рабочих мест до 2035 года; увеличить суммарный коэффициент рождаемости с 1,7 до 2,07; увеличить объем строительства жилья в 1,6 раза, до 3,9 млн кв. м в год; создать (!) региональную авиакомпанию. Программа также предполагает, что на Дальнем Востоке будет осуществлена реновация жилья, а строительство инженерной и социальной инфраструктуры - просубсидировано. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter