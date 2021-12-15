Компания «Талан» участвует в благоустройстве пространства в Хабаровске

В административном центре Хабаровского края на месте ветхих домов Гупровского городка построят современные высотные жилые дома. Новый жилой комплекс появится в границах улицы Джамбула и Амурского бульвара и улиц Серышева и Шеронова.

Жилье строит федеральный девелопер «Талан» в рамках муниципальной программы развития застроенных территорий. Застройщик уже успел расселить из аварийного жилья 76 семей. Параллельно с этим он занимается строительством жилого комплекса. Директор хабаровского филиала компании «Талан» Александр Ляховенко отметил, что важно создать комфортную городскую среду, удачно вписать будущую застройку в окружение. Речь идет о самом центре Хабаровска. Рядом много современных и исторических строений, полюбившийся горожанам бульвар — зеленая, спокойная рекреационная зона. Все вопросы с каждым жителем решаются индивидуально. Компания предлагает собственникам ветхого жилья юридическую поддержку по вопросу покупки новых квартир. Сейчас проходит строительство первой очереди застройки жилого комплекса «Амурский Квартал» из двух жилых секций на 13 и 24 этажа. Внешний вид района тоже изменится. Архитектурный, эстетический и социальный ландшафт станет другим. Проект предусматривает установку камер видеонаблюдения по всей территории жилого комплекса и проектировку двора без машин. Кроме того, в планах построить торговую галерею вдоль Амурского бульвара и ул. Джамбула. В настоящее время уже расселили и демонтировали пять сильно изношенных аварийных домов. Расселение еще трех — в процессе. Договор о развитии застроенных территорий (РЗТ) предусматривает расселение 29 ветхих жилых домов. По словам местных жителей, они готовы к переменам. Михаил Тихомиров родился, вырос и всю жизнь прожил в одном из ветхих домов. Он привык в своему дому, но признает, что все меняется. Износ строений очень сильный. Условия проживания в них стали непригодными. Зимой помещения сильно промерзают. Летом в комнатах сыро. Появилась плесень. Сейчас Михаил готовится переезжать. Жительница дома по ул. Джамбула Ирина Мурина больше всего ждет благоустройства территории. Женщина живет около Гупровского городка. Она ходит на работу и домой мимо него. Когда темно, идти очень некомфортно — нет освещения. Новостройка органично впишется в естественную рекреацию Амурского бульвара. «Талан» уже имеет подобный опыт строительства при возведении жилого комплекса «Поколения» в переулке Батарейном, 1.

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