Находкинский «Океан» победой завершил первый круг чемпионата Приморского края

У обеих команд по 13 очков в группе «Юг». Проведение игр находкинской команды в этом сезоне стало возможным благодаря помощи генерального партнера футбольного клуба, АО «Терминал Астафьева».
Компания не только взяла на себя обязательства по поддержке футболистов и школы «Океана», но и проводит ремонт домашнего стадиона находкинской команды.
В последнем матче чемпионата «Океан» в гостях уверенно победил шкотовское «Динамо» со счетом 5:2. Голы в составе находкинской команды забили: Юрий Громов, Константин Трефилов, Илья Бакман, Игнат Соромытько и Жасур Сайлиев. Отметим, что с первых игр главный тренер «Океана» Александр Тихоновецкий активно задействует молодых находкинских футболистов. Такое решение тренера полностью соответствует концепции компании «Терминал Астафьева» - титульного спонсора главной команды и футбольной школы «Океан».
Привлечение в основной состав местных воспитанников – одно из главных условий компании. И такая политика уже даёт положительный результат.Второй круг чемпионата Приморского края «Океан» откроет 19 июня домашней встречей со шкотовским «Динамо». Напомним, что в финальный плей-офф выйдут две лучшие команды с каждой группы чемпионата Приморского края. В группе «Север» в настоящее время уверенно лидирует чугуевский «Уссури», набравший 15 очков.
В настоящий момент в ходе реконструкции нижнего поля стадиона «Водник» строители приступили к финальному этапу монтажа новых трибун. Уже готов деревянный настил, привезены новые пластиковые сидения. Также установлены новые мачты освещения. После реконструкции нижнее поле стадиона «Водник» сможет вмещать 2500 болельщиков.Как сообщил исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр Ганин, реконструкция нижнего поля стадиона «Водник» идет строго по графику производства работ. «Чтобы гордость Находки, футболисты «Океана» постоянно играли на высоком уровне, мы закупили современный искусственный газон последнего поколения производства южнокорейской компании KONYGREEN, сертифицированный ФИФА, стоимостью 100 тысяч евро.
Работы по его монтажу начнутся через месяц. Также подбираем соответствующие ему песок и резиновую крошку. Инвестиции в инфраструктуру «Океана» - приоритет нашей поддержки футбольного клуба», - подчеркнул исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр Ганин.