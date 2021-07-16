На Форуме «Восток» обсудили тонкости коммуникаций

Участники Форума «Восток» встретились с экспертами в области коммуникаций. В ходе мероприятия спикеры рассказали, как продвигать бизнес-проекты в информационном пространстве и поделились успешными кейсами.

В дискуссии приняли участие: профессор МГИМО, полковник разведки в отставке Андрей Безруков; проректор по развитию ДВФУ Дмитрий Земцов; старший директор по коммуникациям ВШЭ Андрей Лавров; руководитель департамента коммуникаций АНО «Россия – страна возможностей» Сергей Коляда; Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России Сергей Шатунов. Модератором мероприятия выступил научный руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика» Евгений Сжёнов. Он напомнил участникам дискуссии, что в преддверии выборов в Федеральный парламент темы коммуникаций и роли лидеров в коммуникации выходят на первый план: «Для экс-президента США ситуация, когда он оказался отрезан от социальных сетей, стала решающим фактором в проигрыше на выборах, а в соседней с Россией дружественной стране чуть не был устроен государственный переворот. Эти кейсы наглядно показывают, что с помощью коммуникаций можно вчерашнего героя сделать преступником, воспользовавшись его прошлыми ошибками». Участники дискуссии рассказали о собственном опыте выстраивания коммуникаций с различными аудиториями и отметили важность использования всех каналов и отслеживания актуальных трендов. Так Министерство просвещения РФ одним из первых среди органов власти создало аккаунт в TikTok для коммуникаций с молодежью и активно развивает канал в Telegram. Кроме того, участники узнали о важности кризисных коммуникаций и особенностях потребления контента разными поколениями. Всероссийский молодежный образовательный Дальневосточный форум «Восток» впервые прошел в 2019 году и объединил около 600 участников из 76 регионов. Программа форума направлена на реализацию «Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года». Форум организован во исполнение Поручения Президента РФ Владимира Путина от 25 февраля 2019 г. № Пр-297 «О Всероссийской форумной кампании». Организаторами выступают: Федеральное агентство по делам молодежи, федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр содействия молодым специалистам», Правительство Приморского края. Форум проводится при поддержке Полномочного представительства Президента РФ в ДФО.

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