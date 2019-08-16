Генпрокуратура РФ обещает активно поработать с участниками ВЭФ-2019

Генпрокуратура РФ обещает активно поработать с участниками ВЭФ-2019

16 августа 2019, 09:32
Политика
На каждый из трех дней Форума Генпрокуратура запланировала собственную "сетку активностей"

На каждый из трех дней Форума Генпрокуратура запланировала собственную "сетку активностей"

Ведомство намерено провести совместно с профильными экспертами тематические сессии и обсудить вопросы защиты прав резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток, проблемы административного и силового давления на бизнес, механизмы противодействия коррупции в деловом сегменте, разработку цифровых технологий для оптимизации взаимодействия прокуратуры с корпоративным сектором. Также стенд Генпрокуратуры России станет площадкой для подписания ряда международных соглашений между главами отечественной и зарубежных прокуратур.

Все дискуссии и подписания программ сотрудничества будут открыты для посетителей ВЭФ-2019. Кроме того, предусмотрена онлайн-трансляция на ведомственном интерактивном видеосервисе «ЭФИР» (Efir.genproc.gov.ru).

В постоянном режиме на стенде Генеральной прокуратуры Российской Федерации будет работать выездная приемная для предпринимателей. Все желающие смогут направить официальную жалобу в органы прокуратуры непосредственно во время работы Форума.

В рамках деловой программы ВЭФ-2019, 5 сентября, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка выступит с докладом на сессии «Совершенствование национальной юрисдикции и защита прав инвесторов». В ходе сессии будут затронуты темы использования мирового опыта для привлечения зарубежных инвестиций и защиты интеллектуальной собственности, применения правовых стимулов для содействия возврату капиталов в страну, обеспечения эффективности и доступности преференций и льгот для бизнес-сообщества.

Также ожидается, что на ВЭФ-2019 будут присутствовать представители надзорных органов из других государств.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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