На Дальнем Востоке создадут цифровую платформу для управления лесным хозяйством

Юрий Трутнев провел совещание по вопросу развития лесоперерабатывающих мощностей и работе по цифровизации лесной отрасли

Во Владивостоке Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание по вопросу развития лесоперерабатывающих мощностей на Дальнем Востоке и работе по цифровизации лесной отрасли «Дальний Восток – лесная территория. На Дальний Восток приходится почти половина земель лесного фонда, в том числе и высококачественная древесина. Есть и другие факторы, которые предопределяют развитие лесной отрасли на Дальнем Востоке, например, близость к границе, что приводит к достаточно большому количеству вывоза круглого леса. Правительством РФ принят ряд решений, стимулирующих переработку лесной продукции на нашей территории. Это, в том числе, поэтапное повышение вывозных таможенных пошлин до уровня 80% в 2021 году. Но сегодня мы по-прежнему вынуждены констатировать, что в валовом продукте страны лесная отрасль дает около 1%, ничего не меняется. Вопрос формирования условий для глубокой переработки древесины на Дальнем Востоке стоит достаточно остро», - подчеркнул Юрий Трутнев. О действующих и планируемых проектах в лесной и лесоперерабатывающей отраслях Дальнего Востока доложил генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Леонид Петухов. По его словам, расчетная лесосека составляет порядка 95 млн кубометров. Ежегодный доход по средней цене в 200 долларов за кубометр может составлять более 2 млрд долларов ежегодно. Сейчас ежегодно добывается примерно 23,5 млн кубометров леса. По словам главы Агентства, для отрасли характерны ряд проблем, на которые обращают внимание инвесторы. Так, в частности, отсутствует механизм системного развития магистральных лесных дорог. Около 62% ресурсов Дальнего Востока находятся вне экономически доступной зоны по логистике. Нет актуальной информации о фактически доступной лесосеке. Материалы лесоустройства устарели, значительная часть документов подготовлена более 20 лет назад. Несовершенна нормативно-правовая база. Не предусмотрен механизм резервирования лесных участков под приоритетные проекты. Отсутствует эффективный механизм постановки на кадастр ранее неучтенных участков. Условия предоставления лесных участков непрозрачны, оформление занимает много времени, торговля лесом и лесоматериалов ведется на основании демпинговых трансфертных цен, отсутствует единый прозрачный механизм контроля. Применение традиционных методов лесопользования создает ограничения в обеспечении сырьевой базы в экономически доступных зонах крупных лесоперерабатывающих производств. Одним из инструментов решения острых отраслевых проблем может стать цифровая платформа лесвосток.рф, которую разрабатывает Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ), основываясь на успешном опыте цифровизации сектора аквакультуры. «Мы предлагаем на территории Дальнего Востока провести эксперимент и ввести новую систему управления лесным хозяйством, основанную на данных космического мониторинга. Также мы исходим из того, что торги лесными участками должны быть прозрачными, а лесные участки должны продаваться только через биржу. Мы будем предлагать на территории Дальнего Востока внедрить эту систему, смотреть ее эффективность. В случае, если она будет хорошо работать, будем предлагать распространить ее на другие части РФ», - отметил Юрий Трутнев. По словам генерального директора ФРДВ Алексея Чекункова, новый механизм существенно повысит как эффективность как госуправления, так и рыночных механизмов в отрасли. Он позволит обеспечить для инвестора принцип «одного окна» во взаимоотношениях с органами государственной власти и взаимосвязанность действующих государственных информационных систем. Глава фонда отметил, что интернет-сервис создается в интересах трех групп пользователей: инвесторов, государства, участников рынка. Он будет состоять из четырех основных блоков: интерактивной карты с актуальными данными о доступных лесных ресурсах, электронной торговой площадки для распределения прав пользования лесными участками через аукцион, электронной «биржи» товаров и услуг, «цифрового паспорта древесины». С помощью электронной карты любой инвестор сможет выбрать интересующий его лесной массив и отправить заявление о предоставлении участка в пользование в уполномоченный орган. Вместо ручного и глазомерного методов, бумажных карт будут задействованы данные спутников и компьютерный анализ. Вместо закрытых и непрозрачных механизмов выделения участков будут внедрены открытые онлайн аукционы. Перевод всех сделок с продукцией отрасли на единую биржевую площадку и введение электронного паспорта древесины (ядро интернет-сервиса, обеспечивающее непрерывность данных об изменениях состояния лесного участка и продукции с него) увеличат доходы бюджета и значительно затруднят функционирование серого и черного рынков. Вице-премьер предложил АНО АПИ проработать предложение по созданию Дальневосточного центра компетенций по эффективному управлению лесными ресурсами. Создание данного центра позволит планировать перспективное лесопользование с применением инструментов цифровизации лесных ресурсов, сформировать прозрачный механизм предоставления лесных участков через публичные торги, контролировать ход строительства магистральной лесной инфраструктуры. Необходимыми решениями для создания цифровой платформы является переход к заявительному порядку формирования лесных участков, предоставление прав пользования лесом только по итогам электронных аукционов, обеспечение актуальности и публичности данных о качестве и количестве лесов, в том числе посредством внедрения автоматизированного электронного обмена данными между интернет-сервисом и действующими государственными информационными системами, совершение и/или регистрация сделок на биржевой площадке. Также в ходе совещания был рассмотрен ход работ по государственной инвентаризации лесов на Дальнем Востоке. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter