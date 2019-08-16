На Дальнем Востоке создадут цифровую платформу для управления лесным хозяйством

«Дальний Восток – лесная территория. На Дальний Восток приходится почти половина земель лесного фонда, в том числе и высококачественная древесина. Есть и другие факторы, которые предопределяют развитие лесной отрасли на Дальнем Востоке, например, близость к границе, что приводит к достаточно большому количеству вывоза круглого леса. Правительством РФ принят ряд решений, стимулирующих переработку лесной продукции на нашей территории. Это, в том числе, поэтапное повышение вывозных таможенных пошлин до уровня 80% в 2021 году. Но сегодня мы по-прежнему вынуждены констатировать, что в валовом продукте страны лесная отрасль дает около 1%, ничего не меняется. Вопрос формирования условий для глубокой переработки древесины на Дальнем Востоке стоит достаточно остро», - подчеркнул Юрий Трутнев.