Владимир Путин и лидеры стран АТР примут участие в пленарном заседании Восточного экономического форума – 2019

Владимир Путин и лидеры стран АТР примут участие в пленарном заседании Восточного экономического форума – 2019

16 августа 2019, 09:28
Политика
Об этом рассказал пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков

Президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга примут участие в пленарном заседании юбилейного V Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 4–6 сентября.

Об этом рассказал пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«5 сентября будет главное мероприятие форума - пленарное заседание. В нем в этом году примут участие, вместе с нашим Президентом, премьер-министр Индии, премьер-министр Японии, премьер-министр Малайзии, а также Президент Монголии. Модератором пленарной сессии станет ведущий ABC News Джордж Стефанопулос», – подчеркнул Дмитрий Песков.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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