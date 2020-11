Владимир Путин и лидеры стран АТР примут участие в пленарном заседании Восточного экономического форума – 2019

Об этом рассказал пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков

Президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга примут участие в пленарном заседании юбилейного V Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 4–6 сентября. Об этом рассказал пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков. «5 сентября будет главное мероприятие форума - пленарное заседание. В нем в этом году примут участие, вместе с нашим Президентом, премьер-министр Индии, премьер-министр Японии, премьер-министр Малайзии, а также Президент Монголии. Модератором пленарной сессии станет ведущий ABC News Джордж Стефанопулос», – подчеркнул Дмитрий Песков. Газета "Золотой Рог", Владивосток

