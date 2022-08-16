Приморские врачи - о лечении инсульта

Инсульт представляет из себя закупорку или разрыв сосуда в головном мозге. Для предотвращения летального исхода, инвалидности крайне важно заметить первые симптомы заболевания в течение четырёх с половиной часов. За это время пациента необходимо доставить в больницу самому или вызвать карету скорой помощи. Приморские специалисты в этой области рассказали о заболевании и дали советы по купированию болезни.
Виды инсульта
Инсульт бывает двух типов: геморрагический и ишемический.
В первом случае разрывается сосуд головного мозга, чаще всего – из-за повышенного артериального давления. Признаками заболевания могут стать головокружение, тошнота, опустошённость и потеря сознания.
Второй вид инсульта – ишемический – проявляется из-за нарушения кровообращения головного мозга. Тромб закупоривает сосуды, что приводит к умиранию головного мозга.
По данным СЗГМУ имени И. И. Мечникова, ишемический инсульт составляет 80% от всех случаев заболевания. Он гораздо распространённее геморрагического.
Причины возникновения инсульта
Заведующий отделением для больных с ОНМК (острыми нарушениями мозгового кровообращения) в Региональном сосудистом центре Краевой клинической больницы № 1 Дмитрий Хан отметил, что при отсутствии лечения ряда заболеваний инсульт неизбежен.
В их число входят:
За своим здоровьем необходимо следить, поддерживать стабильное состояние, чтобы факторы риска не спровоцировали приступ.
«Ударить» в цель за четыре с половиной часа
УДАР – простая аббревиатура, обозначающая признаки инсульта, которые можно выявить невооружённым глазом. Самое главное – запомнить время, когда случился приступ или когда вы нашли человека. Действовать необходимо быстро.
Диспетчеру скорой помощи важно сообщить о подозрениях на инсульт, тогда вызов станет приоритетным.
Лечение ишемического инсульта
Первый вариант купирования болезни – тромболия. Врачи вводят специальное лекарство в вену для растворения тромба. Клиническая эффективность ограничена «терапевтическим ок- ном», то есть оно действует только в первые четыре часа симптоматики.
Второй метод – хирургический, повышающий результаты в два-три раза. Кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению министерства здравоохранения Приморского края Никита Грачёв рассказал, что для операции задействуют эндоваскулярные технологии.
– Пациент находится на операционном столе, под ним – рентгеновская трубка. Без каких-либо разрезов, одним проколом в бедренную артерию (в районе паха) вводятся специальные трубки, которые протаскивают через аорту и все сосуды организма. Они доходят до головного мозга, до целевой артерии, забитой тромбом. Всё выполняется микро-проводниками с волосок толщиной. Смысл операции – вытащить тромб. Например, методом отсасывания. Тогда мозг может восстановиться. Манипуляции проводятся в течение шести часов от начала симптомов. Также врачи могут довести специальный металлический каркас, который раскрывается, словно ловушка, и захватывает тромб. Устройство называется «стент-ретривер». Операция про- водится без общего наркоза, зачастую мы видим восстановление пациента едва ли не мгновенно, – поделился эксперт.
Лечение с помощью новой аппаратуры практикуют около трёх лет в краевой больнице № 1 Приморского края. Никита Грачёв отметил, что начинали врачи на голом энтузиазме, однако теперь сфера активно развивается.
Профилактика
Профилактику как таковую выделить нельзя. Дмитрий Хан рекомендует принимать препараты для разжижения крови. По его словам, на сегодняшний день ежегодно по всему Приморскому краю происходит около 7 тысяч инсультов. Из-за высокого риска инвалидизации разработано несколько видов лечения. В их число входят поддержание жизни пациента и специальная реабилитация. Нужно следить за своим здоровьем, не допускать комбинирования недугов – например, повышенного холестерина и мерцательной аритмии.
Поддержка государства
Чтобы хирургическое вмешательство не шло медучреждениям в убыток, с 2022 года существует тариф на выполнение необходимых процедур. Его суммы покрывают все расходы на лечение. В Приморском крае выделено 50 квот, выполнено меньше половины.
Помимо этого, в 2021 году выпустили стент-ретривер российского производства.
– Он отлично справляется со своими задачами, – прокомментировали специалисты.
Медоснащение не зависит от иностранных государств, что позволяет развиваться отечественной медицине. Импортозамещение позитивно влияет на сферу здравоохранения. Меры по повышению защищённости жителей региона в случае инсульта – часть государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.
Ксения ЗАБЕЛИНА
Фото: предоставлены спикерами